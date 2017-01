Cameroun – Régions anglophones : Encore des doutes sur le retour des élèves en salle dès le 09 janvier 2017

Les négociations engagées avec les syndicats des enseignants anglophones à Bamenda, n’ont toujours pas aboutis à des consensus. Dans les familles, de nombreux parents restent inquiets quant au début effectif des cours à la prochaine rentrée scolaire prévue le 09 janvier 2017.

Dans le cadre des négociations engagées avec plusieurs syndicats des enseignants après les mouvements d’humeur dans les régions anglophones, le président du comité ad hoc mis en place par le premier ministre pour trouver des solutions définitives avait alors souligné : « L’Etat prendra ses responsabilités devant l’histoire ». On le voit, cette déclaration est teintée d’amertume et de regret, au soir de la journée de rencontre entre les différentes parties, le 28 décembre dernier à Bamenda. Ce jour-là une partie des syndicats des enseignants anglophones a quitté la salle des débats. L’information c’était alors distillée dans les familles entrainant une crainte tintée d’incompréhension chez les parents ainsi que chez les élèves.

Pour monsieur John, parent de quatre enfants, dont deux dans le secondaire et deux enfants au niveau du primaire de la ville de Bamenda, « Nous sommes fatigués de voir ce jeu bizarre entre les politiques et les syndicats d’enseignants. Les perdants, se sont nos enfants. Nous ne comprenons plus grand chose. L’avenir de nos enfants prend un coup et cela ne doit pas se poursuivre. Et, l’argent payé par nous autres chez les fondateurs, qui nous remboursera ? Quelle est la qualité des cours acquis par ses derniers avec presque deux mois d’interruption ? » A-t-il déclaré.

Michael K. est élève en upper six, (synonyme de classe de terminale), dans un établissement privé de la ville de Bamenda, il ressent de la haine pour les responsables de cette situation, car pour lui, « au nom des intérêts personnels leur avenir est mis entre parenthèse ». Michael Ketum, lui, a peur visiblement parce qu’il reprend la classe « Lorsque le désordre est survenu, nous étudions ce qui m’a échappé l’année dernière. Je veux savoir s’il y aura une épreuve pour ceux qui ont fait normalement les cours et nous qui avons raté deux mois de classe. A ce stade, cela sent le souffre » hurlent-il au téléphone lors de notre entretien.

Emmanuel lui, est enseignant dans un établissement primaire public de la capitale régionale du nord-ouest. Exaspéré, il aurait préféré ne rien dire à ce sujet mais sur notre insistance, il va il lâche quelques mots : « Au départ nous avons estimé qu’il s’agissait d’une histoire de quelques jours. Mais plus les manifestations s’intensifiaient, les leaders de syndicats ont fini par ne plus s’entendre. Nous autres à l’écart ne savons plus si les échanges sont centrés sur l’essentiel. Pour le fond du problème, les revendications sont fondées. Du côté du gouvernement, on se demande même s’il y a une véritable volonté de trouver des solutions. Pourtant, plus c’est clair plus on peut trouver des solutions. Le dindon de la farce dans cette histoire, ce sont les élèves» a-t-il fait entendre.

