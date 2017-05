Cameroun : recrutement spécial à l’Ecole normale supérieure de Yaoundé destiné aux candidats du GCE

Le Ministère des Enseignements supérieurs vient de lancer un recrutement spécial à l’école normale supérieure (ENS) de Yaoundé pour les détenteurs d’un Baccalauréat ou GCE dans les filières scientifiques pour le compte de l’année académique 2017-2018. Les contours de cette initiative avec CAMERPOST.

Booster la participation aux examens et concours session 2017 relevant du Gce board

L’idée est du Pr Jacques Fame Ndongo, Ministre des Enseignements supérieurs (Minesup). Le concours en question a 70 places à pourvoir dont 35 places pour les séries mathématiques et les 35 autres pour les séries sciences. Le recrutement concerne les jeunes âgés de 21 ans et plus, titulaires du diplôme requis pour l’année 2016-2017. Ainsi, les bacheliers de 2015-2016 ne sont pas concernés. Le délai de candidature est fixé au 15 septembre 2017.

En lançant ce recrutement spécial, le Ministre veut certainement motiver les anglophones à passer le GCE, pensent certains observateurs. Sauf que « le seul hic est que les anglophones et les francophones titulaires des diplômes en 2015-2016 sont exclus. Ils ne sont pas concernés. Seuls le sont ceux de cette année. Or, certains jeunes arrêtent l’école pour des raisons de survie », avancent des citoyens qui enchaînent : « il s’agit peut-être d’une bonne stratégie au niveau du Minesup mais qui correspond à une mauvaise réponse au problème vu qu’elle contribue à cristalliser les frustrations ».

Des conséquences de la crise anglophone qui persiste

Le recrutement spécial qui vient d’être lancé fait suite à la crise anglophone qui persiste au Cameroun. A preuve, malgré le passage du Ministre des Enseignements secondaires, Jean Ernest Ngalle Bibehe, en tournée dans les régions anglophones du pays il y a quelques jours, informant de ce que les examens officiels se tiendront partout aux dates prévues, les populations anglophones ne semblent pas baisser la garde. Ils disent que les enfants n’ont pas fréquenté et par conséquent ne doivent pas composer. Du coup, certains centres d’examen ne sont pas prêts pour accueillir les candidats.

