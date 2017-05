Cameroun – Recettes : plus de 518 millions perdus à cause des APE

Le trésor public camerounais a enregistré une perte de 518 millions de francs CFA depuis l’entrée en vigueur des Accords de partenariat économique (APE) entre août 2016 et mai 2017, a appris lundi APA auprès de la Direction générale des douanes (DGD).

A en croire des experts, cette perte enregistrée par la douane est récupérée par d’autres acteurs économiques, que sont les entreprises et les consommateurs puisque « d’une manière générale, on ne perd pas vraiment. Il y a juste un transfert de ressources entre l’Etat et les entreprises ».

Quoi qu’il en soit, l’Etat qui compte sur les recettes dont 800 milliards de francs CFA de l’administration douanière au cours de l’exercice budgétaire 2017 a besoin « d’argent frais » pour financer son programme de développement.

Toutefois, ont relativisé des experts, il y a plusieurs options pour atténuer ces pertes. « D’abord, soulignent-t-ils il y a le partenariat européen, qui de par les textes de l’accord, doit apporter une compensation des pertes subies. Il y a également une possibilité de réformer le système douanier pour l’orienter vers plus de modernité. Il y a enfin la possibilité pour l’Etat de trouver d’autres niches fiscales au niveau intérieur en élargissant l’assiette fiscale ».

La signature des APE par le Cameroun avec l’Union européenne est au centre d’une discussion au niveau régional, les autres pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) ayant demandé un moratoire devant permettre de signer des APE au niveau régional.

© CAMERPOST avec APA