Cameroun : Un quatrième report des championnats

La Ligue de football professionnel du Cameroun (Lfpc) renonce à la date du 12 février, pour le lancement de la saison 2017. Deux nouvelles semaines de repos forcé s’ajoutent.

Un congé qui s’allonge et s’éternise, c’est forcément désagréable et ennuyeux ! les élèves et écoliers ne le savent que trop bien. Si les congés scolaires durent trois mois en moyenne, les clubs de football en sont déjà à près de… six mois d’inactivité.

Les championnats des Ligues 1 et 2 seront lancés le 25 février 2017. La décision a été rendue publique le 7 février par les responsables de la Ligue de football professionnel du Cameroun (Lfpc). Deux raisons sont évoquées pour expliquer ce nouveau report. Il s’agit dans un premier temps des compétitions africaines interclubs auxquelles prendront part Ums de Loum, Apejes de Mfou, Cotonsport de Garoua et Yong sport Academy de Bamenda. Lesdites équipes ne pourront donc pas prendre part à la première journée de la Ligue 1. De fait huit clubs seront hors course pour cette première journée. A ce niveau le report, s’explique par la volonté affichée par la Ligue professionnelle de ne pas ternir le spectacle lors de la première journée.

L’autre raison évoquée par les responsables de la Ligue professionnelle est la dérogation spéciale accordée aux clubs du Nord-Ouest. La Région ayant été privée de connexion internet pendant quelques semaines, les clubs qui y ont leur siège n’ont pas pu remplir à temps les formalités administratives. En conséquence un délai supplémentaire leur est accordé, pour se mettre à jour auprès de la Ligue de football professionnel du Cameroun et de la Fecafoot.

Le début de la saison de football 2017 est reporté pour la quatrième fois en trois mois. La première date avancée était celle du 10 décembre. Il a été plus tard question du 31 janvier, puis du 4 février. La précédente saison avait quant à elle été lancée le 31 janvier 2016. Un gros retard comparativement à l’année précédente

