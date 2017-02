Cameroun : quatre militaires trouvent la mort au front contre Boko Haram

Quatre militaires camerounais déployés sur la ligne de front contre la secte terroriste nigériane Boko Haram ont trouvé la mort après que leur véhicule ait sauté sur un Engin explosif improvisé (EEI), a appris samedi APA de sources sécuritaires.

L’incident qui se serait produit dans la nuit de jeudi à vendredi au poste de Goudza-Vreket, dans la région de l’Extrême-nord, a provoqué la mort de quatre militaires appartenant au 42è Bataillon d’infanterie militaire (BIM) occasionnant de nombreux blessés dont le pronostic vital d’un d’entre eux serait engagé.

Parmi les victimes, on note le chef de poste l’adjudant Mandeng, les soldats Mbock et Mamoudzou, tandis que le soldat Nzié a été grièvement atteint et évacué à l’hôpital de Mora.

La veille, c’est le soldat Apollinaire Vatsou qui avait déjà trouvé la mort dans cette localité après avoir sauté sur une mine lors d’une patrouille à pied.

A en croire des sources sécuritaires, le poste de Goudza-Vreket est l’un des plus dangereux pour les soldats camerounais, ses routes ayant été sérieusement minées par les terroristes de Boko Haram.

La riposte de la Force multinationale mixte (FMM) a permis de tuer une demi-douzaine de terroristes et la confiscation du matériel roulant constitué essentiellement de motos.

