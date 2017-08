Cameroun : Propos de l’ancien président de la CAF, Mr Issa Hayatou en réponse à Ahmad Ahmad

“Vous savez depuis que je suis partie de la CAF, je me suis reservé d’émettre un avis en direction de la Confédération Africaine de Football. Je n’ai jamais ouvert ma bouche pour parler de ça mais, moi comme n’importe qui ne peux que regretter ce qui a été dit. Parce qu’il faut d’abord venir constater avant de sortir ce qu’il (Ahmad Ahmad) a sorti. A l’état actuel, le Cameroun a déjà cinq stades, (…)on ne parle pas de ce qu’on est en train de construire, on pouvait organiser cette CAN avec ces cinq stades, ils sont là dont trois ultra neufs et deux à reconfectionner: le stade de Douala et celui de Garoua. Mais les autres, que ce soit Limbé, Yaoundé ou Bafoussam c’est des stades tout neufs. Personne ne peut dire que le Cameroun n’a rien, ce n’est pas possible. On peut compter combien de pays en Afrique qui ont ce que nous nous avons, il ne faut pas vous leurrer, nous sommes en avance. Et d’autre part, on ne peut pas dire que la CAF va retirer la CAN parce que lorsqu’on a eu à retirer les compétitions aux gens, c’est eux qui n’ont rien fait. Par exemple quand on a retiré à Madagascar, c’était au mois de janvier pour une compétition qui devait se dérouler au mois de Mai donc quatre mois avant. Et là il n’ y a même pas d’inspection, et on dit qu’il n’y a rien. C’est pour vous dire que moi je suis particulièrement surpris connaissant les rouages de la CAF, il n’est pas toujours obligé de faire ce que j’ai fait pendant 29 ans mais, il est au moins obligé de rester près de la logique et de la loi. Et d’après les entreprises qui sont chargées de construire, elles nous ont dit que ce sera prêt au plus tard aux mois de Septembre, Octobre de l’an prochain. Même si la CAN devait se jouer en Janvier-Février, les stades là seraient prêts(…) On a retiré à Madagascar après 06 missions, et toutes étaient unanimes parce qu’il n’avait rien fait, RIEN » !