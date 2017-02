Cameroun – Promotion du multiculturalisme : Déjà 140 professeurs formés dans 41 langues

C’est le nombre de professeurs formés à l’École Normale Supérieur dans les langues et cultures nationales.

Promouvoir les langues et cultures nationales fait partie des objectifs de l’école Normale Supérieur. Les responsables de cette institution ont mis sur pied un département en 2008. Et jusqu’ici 140 professeurs ont été formés dans 41 langues sur les 236 existantes au Cameroun.

Selon le professeur Zaché Denis Bidia, chef du département des langues et cultures camerounaises, les langues sont en perte de vitesse. » les enfants ne parlent plus nos langues comme il faut. Que ce soit en zone urbaine ou rurale. Et ils ne maitrisent plus les pratiques culturelles de leurs parents » a-t-il constaté.

Pour faire face à ce constat plutôt alarmant, le département des langues et cultures nationales de l’ENS s’est assigné des missions spécifiques : l’enseignement et la formation des élèves professeurs capables d’enseigner le patrimoine culturelle et linguistique. Dans la pratique, cela se fait par la transmission des pratiques culturelles communautaires (la littérature orale, les arts, les jeux traditionnels, les instruments de musiques, les techniques oratoires des maîtres de la parole de ces communautés). Ces professeurs en feront de même avec leurs élèves dans les lycées.

Même si tous les étudiants de l’ENS, au cours de leur formation, apprennent cette matière, ils ne sont pas assez nombreux à se spécialiser dans ce domaine à cause de certains préjugés. « Quand j’ai dit à un ami que j’ai choisi cette filière, il m’a demandé ce que j’allais faire là-bas. Il m’a dit que ça n’a aucun intérêt, que c’est une filière de villageois » s’est offusqué Sima Nfegue, étudiant à l’école Normale Supérieur de Yaoundé avant de poursuivre « on doit faire revivre nos langues. L’être humain ne peut vivre sans sa culture ». Les 140 professeurs formés exercent déjà dans toutes (10) les régions du pays.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga