Cameroun – Promote 2017 : Une gardienne de la médecine traditionnelle au cœur de l’évènement

Le 6ème salon international de l’entreprise et de la Pme et du partenariat de Yaoundé compte parmi ses exposants une spécialiste des plantes médicinales venant de la région de l’Est.

Le grand carrefour des affaires, le salon international de la Pme et du partenariat de Yaoundé, est ouvert depuis lundi 13 février. 1300 entreprises exposent et proposent leurs produits au public. Les exposants n’ont pas lésiné sur les moyens (belles installations et hôtesses) pour attirer le maximum de visiteurs.

Au milieu de ces grandes entreprises, se trouve un stand qui suscite la curiosité des visiteurs. Une hutte en pailles (maison construite chez les Baka à l’Est). A l’intérieur, Akala Jeannette, une dame du 3ème âge, assise sur un banc et en face d’elle un visiteur. Elle est en pleine consultation. Originaire de la région du soleil levant, Jeannette a décidé de prendre part pour la première fois à ce rendez-vous pour promouvoir la culture Baka Bantou mais surtout sensibiliser les populations sur les vertus de certaines plantes.

La présidente du GIC « La Grace » est spécialisée dans la pharmacopée. Elle propose des produits médicinaux traditionnels. « J’ai le corossolier sauvage, les fruits de quinquéliba, le bubinga, le rois des herbes etc.». D’après elle, les maladies cardio-vasculaires sont généralement causées par les produits chimiques que nous consommons tous les jours. Et à base de ces plantes, les personnes souffrantes de diabète, paludisme, fibromes ou encore d’Hépatites trouvent facilement la guérison. Les prix de ses produits varient de 1000 frs à 6000 frs. Les médicaments les plus sollicités sont ceux nettoyants les reins et les poumons.

Mama jeannette est victime de préjugés. Sous sa hutte, beaucoup de jeunes, précise-t-elle, la taxent de marabout. « D’autres sursautent même » ajoute-t-elle en souriant. En plus de ces préjugés, cette sexagénaire, depuis l’ouverture, fait des rentrées timides. « Les gens s’arrêtent plus par curiosité que pour acheter ».

Akala Jeannette est assistée de deux personnes. Une, dans la vente et l’autre dans la composition de certains médicaments. Cette connaissance des plantes est selon elle un don de Dieu. C’est sa rencontre avec d’autres « mamans » et non « marabouts » précise-t-elle, qui ont développé ses connaissances.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga