Cameroun – Promote 2017 : Le business a commencé

La journée officielle de Promote 2017 prévue ce lundi succèdera à l’ouverture du Salon au public samedi dernier, avec les premières innovations dévoilées.

Promote 2017 est rendu ce lundi 13 février à sa troisième journée. Depuis samedi dernier, le Salon international de l’entreprise, de la PME et du partenariat anime la colline de Nkolnyada à Yaoundé. C’est un palais des Congrès en chantier qui abrite cette 6e édition du Salon. Les travaux engagés en 2015, au lendemain de la le tenue de la 5e édition de Pomote en décembre 2014, devraient s’achever en avril prochain, selon Christophe Mien Zok. Le Dg du palais des Congrès s’est toutefois voulu rassurant quant aux dispositions prises pour agrémenter le séjour des 1300 exposants enregistrés. Côté visiteurs, on devrait certainement accueillir plus que les 165 000 personnes de 2014. Du moins, si l’on s’en tient à la tendance de la courbe de fréquentation de cet événement, qui ne cesse de croître depuis la première édition organisée en 2002.

15 ans plus tard, Promote qui se tenait tous les trois ans, sera désormais organisé tous les deux ans. Une réorganisation qui, selon, Pierre Zumbach, président de la Fondation internationale Inter- Progress, organisateur de Promote, « répond aux souhaits de nombreux chefs d’entreprise ». Ces derniers ont répondu présents dès l’ouverture samedi. Concessionnaires automobiles, agro-industries, opérateurs de télécoms, banques, assurances, etc. De la plus grande entreprise à la plus petite, tous les secteurs d’activités y sont représentés. Normal donc que l’organisation ait pensé à les regrouper en thématiques, 18 au total, question de mieux orienter les visiteurs et de faciliter le contact entre entreprises d’un même secteur d’activités. C’est d’ailleurs l’une des innovations de cette nouvelle édition de Promote. La plus visible de toutes étant les guichets électroniques postés à l’entrée du site.

Au-delà des innovations, des démonstrations architecturales des différents stands, ce qui focalisera davantage l’attention, c’est l’échange d’idées, le partage d’expériences et les rencontres B to B entre professionnels (nationaux et étrangers) au travers des fora, tablerondes et débats, 63 au total pour cette 6e édition. Des débats qui n’éluderont pas le contexte morose dans lequel les entreprises doivent évoluer depuis un peu plus de deux ans déjà. Cette année encore, la PME est au centre du dispositif, avec un accent particulier sur les entreprises de l’Extrême-Nord, qui en plus de la crise, sont affectées par l’insécurité.

S’adressant aux médias, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, mandant du gouvernement à Promote, qui présidait l’ouverture au public samedi, les a invités à vendre l’image du Cameroun. « Nous avons besoin d’attirer de plus en plus d’investisseurs pour assurer le développement de notre pays. Communiquons bien, communiquons positivement », a-t-il exhorté. La présence sur le site de pays étrangers, partenaires au développement du Cameroun devra être capitalisée. Autant par les entreprises que par les 14 administrations publiques (ministères) participant au Salon. L’amélioration du climat des affaires étant un chantier permanent du gouvernement, Promote se tiendra désormais en alternance avec la Foire internationale des affaires et du Commerce de Douala (FIAD). Un nouvel espace d’échanges, dont la première édition devrait se tenir dès l’année prochaine.

Source : © Cameroon Tribune

Par Josiane TCHAKOUNTE