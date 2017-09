Sur invitation du gouvernement camerounais pour l’aider dans le processus électoral, une mission de la francophonie séjourne au pays. Pour Désiré Kadré Ouedraogo, ancien Premier ministre du Burkina Faso, par ailleurs ancien président de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et chef de cette mission de l’OIF, il est question de rencontrer tous les acteurs majeurs de la scène politique camerounaise.

De nombreux challenges sécuritaires

D’après Franck Essi, secrétaire général du Cameroon People’s Party, le Cpp n’a été approché ni par le gouvernement ni par la mission de l’organisation internationale de la francophonie. Cependant, « cette visite s’inscrit dans le cadre de la collaboration que notre pays entretient avec cette organisation internationale. Collaboration multiple qui touche à divers domaines dont celui de l’organisation des élections. Cette visite se comprend d’autant plus que notre pays est frappé par un contexte particulier et prépare une année électorale particulièrement chargée », dit-il.

Le compatriote observe que pour ce qui est du contexte, il se caractérise par : d’énormes challenges sécuritaires (lutte contre Boko Haram et gestion des tensions à l’Est du pays), une crise sociopolitique qui s’aggrave dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, des difficultés économiques se traduisant par un retour à l’ajustement structurel.

Des consultations non élargies à d’autres acteurs non gouvernementaux

« Ces difficultés sécuritaires, humanitaires, sociopolitiques compliquent l’organisation de nombreuses élections censées toutes se tenir en 2018. L’organisation internationale de la francophonie est dans son rôle lorsqu’elle vient: s’enquérir des dispositions prises par le gouvernement pour tenir le calendrier électoral; proposer son soutien pour que ces élections puissent être au mieux organisées », ajoute l’homme politique.

Il estime que cette mission serait plus utile au Cameroun si elle élargissait les consultations à d’autres acteurs non gouvernementaux que sont les partis politiques et les organisations de la société civile ayant une expertise dans le domaine électoral. En effet, « nous pensons au Cpp que dans les conditions actuelles, aucune élection crédible et transparente n’est possible. Il n’y a toujours pas de consensus sur le système électoral. Des zones entières du territoire sont en proie à d’énormes challenges sécuritaires. Le pays lui-même est profondément divisé ».

