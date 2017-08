L’audience prévue pour mardi le 29 août 2017 au Tribunal de Grande instance du Mfoundi a été reportée au 5 septembre prochain. La société civile camerounaise en a marre.

Une requête des conseils des leaders anglophones non examinée

La requête en « habeas corpus » déposée par les conseils de Felix Fontem Afotek’a Neba et Felix Nkongho Agbor Balla n’a pas été examinée mardi le 29 août 2017 par le Tribunal de Grande instance du Mfoundi. Le motif de cet atermoiement n’a pas été notifié aux avocats apprend-t-on.

Un fait qui choque davantage les membres du Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (Redhac). Ils continuent d’exiger aux autorités judiciaires d’abandonner les poursuites et charges retenues contre tous les prévenus.

Recommandations des défenseurs des droits humains

Aux autorités camerounaises de faire libérer immédiatement et sans condition tous ceux qui qui ont été arrêtés dans le cadre de la crise dite « Anglophone »; D’abandonner les accusations non fondées retenues contre tous ; De mettre en œuvre toutes les recommandations pertinentes qui leur ont été faites pour sortir de cette crise, par le Redhac et d’autres acteurs non étatiques.

A savoir: lever immédiatement et sans condition l’arrêté interdisant les activités du Cameroon Anglophone Civil Society Consortium (Cacsc) : Aux instruments africain et onusien des droits de l’homme sur la liberté d’association de réexaminer la Loi N° 2014_028 du 23 décembre 2014 portant « répression des actes de terrorisme au Cameroun », surtout l’article 2 ;

De mettre sur pied un dialogue social inclusif regroupant les Organisations de la Société Civile, les autorités religieuses, les chefs traditionnels, les partis politiques, les acteurs étatiques pour la résolution efficace de cette crise qui perdure et qui ne fait que resurgir un mal être profond des compatriotes.

