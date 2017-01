Cameroun – Problème anglophone : Le député Jean Michel Nintcheu est pour la liberté de s’exprimer

Après le Cameroon’s People Party (Cpp), c’est au tour de l’honorable Jean Michel Nintcheu, député de la nation de condamner les arrestations qui ont cours dans les zones anglophones du pays. Dans une note qu’il a signée, CAMERPOST peut lire : « Une fois de plus, le régime de M. Biya a décidé de noyer dans la répression les revendications légitimes de nos compatriotes anglophones des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le Cameroun est devenu la risée du monde comme une vulgaire République bananière ».

D’après l’homme politique du Social Democratic Front, le régime en place est responsable de la dégradation du climat dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. « La liberté de s’exprimer et la liberté de manifester sont des droits fondamentaux inscrits dans la Constitution de notre pays qui a, par ailleurs, ratifié plusieurs conventions relatives au respect des droits de l’homme dont la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance », écrit l’honorable qui pense que « le Chef de l’Etat portera la lourde responsabilité historique quand le peuple camerounais décidera de prendre son destin en main ».

Dans sa position, il rejoint le CPP qui condamne la décision du Ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation (Minatd) de suspendre le consortium de la société civile anglophone.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa