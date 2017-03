Cameroun : Prise d’une série de mesures pour booster sa production agricole

Le gouvernement camerounais a saisi l’occasion du lancement, jeudi 16 mars, de la campagne agricole pour l’année 2017 pour annoncer des mesures devant servir à booster la production agricole du pays en mettant notamment des semences améliorées, des intrants et des pesticides à la disposition des agriculteurs.

C’est ainsi que 5,4 millions de boutures de manioc seront fournis aux producteurs ainsi que 3 millions de plants de bananier-plantain, 1000 de semences de maïs, 725 000 tonnes de semences de riz et 500 000 tonnes de semences d’ignames.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebe Ayissi, a expliqué que cette mesure a été prise dans le but d’améliorer la production agricole pour une « autosuffisance alimentaire efficiente et effective pour tous ».

Pour lui, le but est de « permettre à chaque Camerounais de se nourrir à sa faim ».

Par © CAMERPOST