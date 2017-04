Le Cameroun prévoit de mobiliser 70 milliards de francs CFA sur le marché financier de la CEMAC.

Le Cameroun prévoit de mobiliser 70 milliards de francs CFA, par le biais d’émissions de bons du Trésor sur le marché financier de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) durant le deuxième trimestre de l’année en cours.

Selon un chronogramme d’émission de bons remis à la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) par le ministère des Finances, Yaoundé prévoit neuf émissions de Bons du Trésor assimilables (BTA) pour réunir une somme de 45 milliards FCFA.

Il est aussi prévu deux émissions d’Obligations assimilables du Trésor (OTA) pour respectivement 5 et 10 milliards FCFA dans un premier temps et 10 et 15 milliards FCFA dans la période entre mai et juin 2017. Pour avril, l’Etat camerounais prévoit de lever 15 milliards FCFA.

Les durées de maturité sont de l’ordre de deux à trois ans, indique-t-on.

