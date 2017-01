Cameroun – Prévention des accidents : la Protection civile sonne l’alerte

Une campagne de sensibilisation organisée à Yaoundé par la direction spécialisée du Minatd.

Pendant la période des fêtes, plusieurs activités sont organisées par les populations. D’où le risque élevé des catastrophes. Un court-circuit peut se déclencher sur des jeux de lumière installés sur des espaces verts, ou encore un accident est vite arrivé dans un manège. C’est pour prévenir ce genre d’incident que le directeur de la Protection civile, Mariatou Yap a organisé une campagne de sensibilisation. Jeudi, 29 décembre dernier. C’est du côté de Yaoundé en fête (Ya-Fe) qu’elle et son équipe se sont déportées. Pendant près de deux heures, Mme Yap a fait le tour du site afin de sensibiliser les usagers et exposants sur les risques d’accidents et les précautions à prendre pour les prévenir. Elle a aussi fait connaître les mesures à pratiquer au cas où il en surviendrait. Au niveau de la grande toupille, le directeur de la Protection civile a constaté que les enfants couraient des risques. « Des enfants de moins de deux ans montent sur la grande roue. Et si pendant que la toupille est en activité, un enfant a un malaise, qu’est- ce qui est fait ? », s’est-elle inquiétée.

Les responsables des manèges l’ont immédiatement rassurée. A en croire l’un d’eux, les enfants de moins de dix ans se font accompagner par un adulte pour leur sécurité. Pour les questions de santé, ils se renseignent auprès des parents pour savoir si l’enfant peut supporter une grande émotion. « Les appareils sont également contrôlés tous les deux jours par des techniciens. Donc il n’y a aucune inquiétude à se faire », a dit Gerard Tamo, responsable de la toupille. Ensuite, l’équipe s’est dirigée à la section gastronomique où le directeur de la Protection civile a également exprimé quelques inquiétudes. « La nourriture est étalée à l’air libre, je leur ai demandé d’utiliser des protections, pour préserver les aliments des microbes ». Au-delà de la fête, la Protection civile compte multiplier ce genre d’action. Raison pour laquelle, cette campagne s’est poursuivie dans les marchés da la ville.

Source : © Cameroon Tribune

Par Carine TSIELE