Cameroun – Présidentielle de 2018 : Le Jeprecam lance un concept pour soutenir Paul Biya

« Concept horizon 2018 : Paul Biya la voix de la sagesse », ainsi s’intitule le projet mis sur pied par la Jeunesse présidentielle du Cameroun (Jeprecam). Il est question pour les jeunes membres de cette association de soutenir le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) lors des élections prochaines. Présenté au public ce vendredi 10 mars 2016 à Edéa dans la Sanaga maritime, le concept soutenu par les autorités administratives a donné aussi l’occasion à CAMERPOST de comprendre la vision de la Jeprecam.

« Nous voulons non seulement soutenir notre président mais aussi sensibiliser et faire connaître le groupe sur l’ensemble du triangle national. Nous œuvrons également pour qu’un prix Nobel de la paix soit décerné au Chef de l’Etat », explique Gabriel Missango, président national de la Jeprecam. Une association qui existe depuis 2004 et qui travaille pour que de plus en plus, les jeunes de la Sanaga maritime s’inscrivent sur les listes électorales et participent à la vie politique de leur pays.

Une façon pour les interlocuteurs de lutter contre l’abstentionnisme électoral au Cameroun. L’abstentionnisme qui a d’ailleurs conduit à la mise en œuvre d’une batterie de mesures. C’est ainsi que, différents acteurs sociopolitiques camerounais ont mobilisé d’énormes ressources parmi lesquelles, les ressources expressives et incitatives qui n’ont cessé de varier selon les conjonctures politiques et selon la nature de l’élection. Toujours est-il que, ces ressources ont contribué dans une certaine mesure à l’atténuation de ce phénomène. En effet, la mobilisation des ressources va consister en la multiplication des appels à l’inscription, la participation électorale et la diversification des campagnes d’inscription sur les listes électorales sans oublier les appels au vote. Signalons que le Jeprecam a également le soutien des hauts cadres de la République à l’instar du Ministre des Enseignements secondaires, Jean Ernest Ngalle Bibehe.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa