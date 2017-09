Cameroun – Présidentielle 2018 : Opération de séduction du candidat Jean Marc Ngoss

A quelques mois des élections, le président national du Parti de l’Esprit d’Avril 48 (Pea 48) se déploie sur le triangle national. Il vient de tenir un meeting à Douala.

Bâtir un Cameroun nouveau

Il a drainé une foule immense il y a peu au Stade Cicam de Douala. A ses côtés, on a aperçu le Combattant Mboua Massock et Dr Pierre Alaka Alaka, un autre potentiel candidat à la Présidentielle 2018 d’après certains Camerounais. Tous ont pris part au grand meeting de celui qui se fait appeler le Mpondol Président Jean Marc Ngoss. Ce dernier estime avoir tout ce qu’il faut pour briguer le Palais d’Etoudi. Ce d’autant plus qu’il déclare vouloir « bâtir un Cameroun radieux, prospère et exemplaire ».

C’est avec verve qu’il a échangé avec le public de Douala sur son projet de société et ses ambitions pour le pays. Pour lui, à ce jour, bien plus qu’hier il est question de « redonner au grand Peuple camerounais les moyens d’espérer, l’occasion de reprendre confiance en notre destin collectif le Cameroun, tout en lui présentant des options claires pour l’avenir malgré nos divergences ».

Mettre fin aux intérêts égoïstes

Le compatriote estime que le « Pea 48 veut faire du Camerounais qui est sa priorité, un citoyen roi et fier chez lui, hospitalier, accueillant vis-à-vis des étrangers sur son sol, bref une nation modèle, exemplaire, aux yeux des autres ». Voilà pourquoi « je veux construire une nation respectueuse des droits de l’homme, de la laïcité, des libertés publiques, de la protection de l’environnement, défenderesse de notre vivre ensemble pour un développement durable efficient ».

Il informe de ce que sa démarche s’inscrit dans la logique de la pensée du Mpodol Um Nyobe. « Le Pea 48 veut insuffler au peuple camerounais, une vision fondée sur l’amour et l’éthique. Je suis le prochain Chef d’Etat parce que je crois que Dieu a écrit une histoire pour moi. Dieu a endurcit le cœur de pharaon pendant de nombreuses années, parce que le peuple n’était pas encore prêt. Il n’a envoyé Moise que lorsque le peuple était prêt et de ce fait, a ramolli le cœur de Pharaon, qui enfin, consentit à laisser partir le peuple hébreux de l’Egypte », argue le président du Pea 48. Outre le meeting de Douala, d’autres sont annoncés dans les dix régions du Cameroun.

