Cameroun – Présidentielle 2018 : les étudiants mettent les bouchées doubles quant à leur participation

C’est ce que retient CAMERPOST ce vendredi 3 février 2017 à l’issue d’un débat citoyen organisé à Douala par l’Association pour la défense des droits des étudiants (es) du Cameroun (Addec). Cette dernière a mis autour d’une même table les politiciens, la société civile et les apprenants de l’enseignement supérieur. « Il est question de sensibiliser sur la corrélation qui peut exister entre la construction d’une idéologie politique nationale et l’organisation des élections en tant que baromètre d’une véritable démocratie », a laissé entendre Barthélémy Tchaleu, président du conseil exécutif national de l’Addec.

Ses collègues et lui ainsi que l’assistance ont été édifiés sur bien de thématiques. En l’occurrence le rôle des partis politiques de l’opposition et les actions à mener pour la consolidation d’une société démocratique ; la participation aux élections et la crise de citoyenneté ; la dimension politique et appropriation de l’héritage du nationalisme par la jeunesse. Sans oublier l’éducation et l’engagement politique des jeunes. A ce propos, l’addec indiqu’alors que l’Université reste un milieu d’expression libre et contradictoire des idées dans le champ socio-anthropologique dans les sociétés évolutives, la politique en milieu universitaire « apparaît davantage comme un avatar de l’Etat au Cameroun. Dans cette perspective, comment limiter les relents identitaires imposés par la peur de la répression violente face à l’impératif de construire une unité nationale à travers une communauté socio-politique plurielle ? », s’interroge l’association pour qui, amener la communauté estudiantine à prendre conscience du rôle important qui devrait être le sien dans les luttes sociales et politiques du pays, pour l’émergence d’une société véritablement fondée sur les valeurs démocratiques, est une nécessité.

C’est pourquoi, les résultats attendus ce jour ont été que : l’étudiant s’implique plus et mieux dans la marche de la société ; qu’il y ait une adhésion plus massive des étudiants aux associations jeunes en général et groupes estudiantins en particulier qui s’impliquent sur les questions de politiques publiques ; que les étudiants s’intéressent mieux aux programmes et aux actions des partis politiques, s’adonnent au contrôle citoyen de l’action gouvernementale, adhèrent plus aux processus électoraux et s’impliquent aussi soit dans les partis politiques, soit dans la société civile.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa