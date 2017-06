Cameroun – Présidentielle 2018 : un ancien maire libéré après huit ans de prison veut prendre les rênes du Palais d’Etoudi

Le célèbre Paul Eric Kingue, ancien maire de Njombé-Penja fait son come-back dans le monde politique du Cameroun. Plus sous les couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), mais sous celles du Mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau (Mpcn). Il sera candidat à la Présidentielle 2018. Sa vision avec CAMERPOST.

Plus d’une centaine de militants aux côtés de Paul Eric Kingue

Ancien maire libéré et blanchi après huit ans de prison, Paul Eric Kingue est de retour dans la politique. Farouche opposant, il compte challenger le président Paul Biya lors des échéances électorales à venir. Dimanche le 4 juin 2017 à Douala, il a lancé son parti. Le Mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau (Mpcn). Une formation politique de l’opposition à la tête de laquelle il compter faire son entrée au Palais d’Etoudi.

Plus d’une centaine de militants du Mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau (Mpcn) ont envahi la ville de Douala dimanche dernier. Vêtus des tricots de couleur bleue, et brandissant leurs cartes de membres, ces hommes, femmes et jeunes, ont accueilli leur président avec faste, joie. Une salve d’applaudissements, des youyous ont fait foi de leur soutien indéfectible à Paul Eric Kingue. « Jeunes, levez-vous pour 2018 avec Mpcn », « Ensemble », voilà les propos tenus par le public et inscrits sur des enseignes.

Apporter un air nouveau au Cameroun

La foule immense est composée pour la majorité des citoyens qui ont été aux côtés de l’ex maire de Njombé-Penja du temps qu’il était en fonction à la commune jusqu’à sa sortie de la prison centrale de Douala, en passant par les différents tribunaux où Paul Eric Kingue était face à la justice pour trois procès le concernant. « Nous avons essuyé ses larmes quand il a perdu son fils et son épouse. Nous savons ce par quoi il est passé et aujourd’hui, nous comptons sur lui pour apporter un souffle nouveau au Cameroun », affirment à l’unanimité les militants interrogés.

Pour sa part, Paul Eric Kingue affirme qu’il est temps que tout change. « Depuis une quarantaine d’années, le peuple camerounais souffre, vit dans la misère, le favoritisme. Je me battrai, autant que faire se peut pour que tous les maux des Camerounais soient chassés définitivement de notre société ». L’homme politique dit être déterminé pour que le bas peuple ait son mot à dire dans la gestion du pays.

Refonder complètement les institutions de la République

« Nous venons apporter un changement. Dans les jours prochains, nous allons présenter notre projet de société. Nous n’allons pas subir le procès des autres formations à qui il est demandé au quotidien de présenter leur programme. Nous n’allons pas non plus subir les critiques des réseaux sociaux dont les internautes disent, voilà un énième parti. Nous ne le sommes pas vu que notre parti existe depuis 2006 ».

L’ex maire de Njombé-Penja entend refonder complètement les institutions de la République (changement du code électoral actuel, instauration des élections à deux tours, à un bulletin unique et dans la biométrie totale). Il compte aussi revoir l’Ecole nationale d’administration et de magistrature puisque « les deux tiers des gens qui sont mis en prison sortent de l’Enam », dit-il. Après avoir démissionné du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), Paul Eric Kingue soutient : « je suis Camerounais et je ne veux pas copier les modèles occidentaux. Je veux construire mon modèle. Je suis la politique depuis 20 ans et je ne vais pas donner du lait au Rdpc ».

