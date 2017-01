Cameroun : Près de 7 milliards de Fcfa pour le développement de l’Extrême-Nord

A la lecture de l’information publiée sur le site du Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (Minepat), il existe un nouveau soutien au Programme national de développement participatif (Pndp) dans la région de l’Extrême-Nord. Il est question d’appuyer, sur la base des plans communaux de développement, 36 communes dans la promotion de leur développement économique. Ceci, à travers la réalisation des investissements dans les infrastructures socio-économiques et la création d’emplois, surtout pour les jeunes (18 à 35 ans principalement) à l’effet de faciliter leur insertion socio-professionnelle.

Voilà pourquoi CAMERPOST retient que ce projet sera effectif grâce au financement sous la forme d’une subvention d’un montant de 6,5 milliards de Fcfa. La question a d’ailleurs été au centre des échanges le 20 décembre 2016. Il ne fait donc aucun doute que pour Louis Paul Motaze, Minepat ; Philippe Larrieu, Chargé d’affaires à l’Ambassade de France au Cameroun et Christian Yoka, directeur de l’Agence française de développement au Cameroun, les réalisations attendues sont entre autres la réhabilitation des routes et pistes rurales, l’aménagement des bassins de retenue d’eau pour le bétail, la construction des magasins de stockage des denrées agricoles, et la construction des forages. Au terme de la mise en œuvre de ce projet, il est attendu l’amélioration du taux de couverture des infrastructures par la réalisation de 20 microprojets suivant l’approche HIMO, la formation de 3500 jeunes, et l’insertion professionnelle de 2500 jeunes.

Pour le ministre Louis Paul Motaze, ce projet va en droite ligne des directives du Chef de l’Etat visant à relever la situation économique de la région de l’Extrême-Nord, laquelle fait l’objet des attaques terroristes de la secte Boko Haram. Il s’agit donc pour les pouvoirs publics camerounais, de gagner non seulement la bataille militaire, mais également celle du développement par l’amélioration de l’offre infrastructurelle de la région. En rappel, le projet d’investissement en appui au développement économique de la région de l’Extrême-Nord s’étalera sur une période de 18 mois.

