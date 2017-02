Cameroun : Près de 300 jeunes mobilisés dans le cadre du programme d’encadrement à la démocratie

La société civile, les partis politiques, Election’s Cameroon, tous sont à pied d’œuvre pour ce qui sont des échéances électorales de 2018. Notamment la Présidentielle, les Municipales, les Législatives et même les Sénatoriales. Tandis que les uns descendent sur le terrain, les jeunes, pour leur part, ne manquent pas de participer aux programmes à eux destiné. C’est le cas avec le Programme d’encadrement des jeunes à la démocratie (Pejed). Mercredi le 8 février 2017, ils étaient plus d’une cinquantaine à se rendre à la Mairie de Douala Ier pour échanger autour du budget d’investissement public 2017 dans le département du Wouri. CAMERPOST qui y était, a donné la parole à l’organisation porteuse dudit programme, à l’instar de « Un Monde Avenir ».

Philippe Nanga, le coordonnateur estime que depuis le lancement du Pejed en avril 2016, « près de 300 jeunes ont été mobilisés. Ce sont des jeunes très actifs et désireux de participer à la vie de la Nation ». Depuis 2016, le programme est mis en œuvre dans 5 communes : Douala 1er, 2e, 3e, 4e et 5e. « Il est question d’inciter les jeunes dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques au niveau local pour que ceux-ci puissent participer activement aux processus de décentralisation et à la démocratie locale. Ce projet prévoit plusieurs activités, entre autres : les conseils de quartier, les tables rondes, les journées citoyennes. L’activité phare de ce projet est la mise en place d’un conseil municipal jeune », a expliqué l’association porteuse du projet.

Et pour en arriver au conseil municipal jeune, il faut passer par le conseil de quartier qui est un espace de discussions des jeunes pour les aider à se rendre compte de leur place dans les communes ainsi que du rôle qui y ont à jouer. Les conseils de quartier sont des activités qui consistent pour les jeunes à mettre sur la table de discussions les problèmes qu’ils connaissent au sein de leur secteur.

