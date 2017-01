Cameroun : Près de 25 milliards de Fcfa pour réduire de 10% le nombre de ménages sous le seuil de pauvreté

A la lecture d’un communiqué signé de Louis Paul Motaze et publié dans le quotidien à capitaux publics « Cameroon Tribune » datée du 9 janvier 2017, le ministre se réjouit d’un tel financement. CAMERPOST note que par la signature de deux accords de financement entre le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire et Mansur Muhtar, Vice-président des opérations de la Banque islamique de développement (Bid), cette dernière vient d’accorder un prêt de 24,85 milliards de Fcfa.

Une somme qui va permettre au Cameroun de financer le Projet participatif de développement rural intégré Grassfield. Lequel sera mis en œuvre dans la région du Nord-Ouest et qui vise la préparation de 1200 hectares de terres agricoles pour la riziculture de marécage dans le bassin de Mbaw/Mbonso, la fourniture des équipements et intrants agricoles, le renforcement des coopératives. Sans oublier l’accès au crédit renouvelable, la construction des stations de transformation des récoltes, la fourniture d’équipement locaux pour la transformation et l’appui aux infrastructures sociales (construction des bretelles d’accès, des centres de santé primaire et alimentation en eau potable).

Un fait qui réjouit Louis Paul Motaze pour qui, il sera au finish question de contribuer au développement économique et social du pays. « Il s’agit d’une contribution financière qui participe de la mise en œuvre d’importants axes de la politique des grandes réalisations du Chef de l’Etat, Son Excellence Paul Biya », a écrit le ministre dans son communiqué.

Par ailleurs, le Projet Grassfield qui a une durée de vie de 6 ans, fait partie de la participation de la Banque africaine de développement à la mise en œuvre de la stratégie de développement rural du Cameroun adoptée dont le Programme national participatif de développement est l’un des cadres de mise en œuvre. La mise en œuvre du projet Grassfield repose sur quatre composantes, à savoir le développement agricole, le renforcement des capacités, le soutien aux infrastructures rurales et la coordination et la gestion du projet. L’objectif global du projet Grassfield est de contribuer à la réduction de la pauvreté dans les zones rurales de la région du Nord-ouest du Cameroun en réduisant de 10% le nombre de ménages sous le seuil de pauvreté à la fin de la sixième année.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa