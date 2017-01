Cameroun – Le pouvoir punit la minorité anglophone : plus d’Internet !

C’est une « belle histoire », comme les journalistes les aiment. Surtout quand il s’agit de l’Afrique, dont les images de tragédie font trop souvent le tour du monde. La Silicon Mountain – ainsi que se nomme l’écosystème de start-ups de Buéa, une ville de province camerounaise de 100 000 habitants – a déjà vu se pencher sur elle les bonnes fées des médias internationaux, comme la BBC, France 24 ou The Guardian.

Je m’y suis moi-même rendu fin 2016 et j’ai compris pourquoi cette expérience encore modeste suscitait spontanément beaucoup de sympathie. Des jeunes Africains, souvent d’origine modeste, remplis d’assurance et persuadés de pouvoir « conquérir le monde » à partir des flancs brumeux du Mont Fako, l’un des sommets les plus hauts de leur continent (4070 mètres d’altitude) : voilà qui ne manque pas de panache.

Glocalisation

A Buéa, j’ai sympathisé avec Fritz Ekwoge, un ingénieur de 30 ans qui a entièrement codé Feem, une application de transfert de fichiers qui a déjà été téléchargée un million de fois, à partir du monde entier, notamment grâce aux recommandations enthousiastes de blogs hi-tech de référence.

Fritz m’a dévoilé la stratégie des pionniers de la Silicon Mountain, qu’il résume en un mot : glocalisation. Il faut pouvoir concevoir dans cette petite ville universitaire où la vie n’est pas chère et où règne un calme propice au travail des développeurs, des applications et des contenus qui s’adressent au monde entier, pas seulement à un marché local étroit et immature.