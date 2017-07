Cameroun : Pose de la première pierre de l’usine de pied du barrage de Lom Pangar par le président de la BAD, Akinwumi Adesina

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, a procédé, dimanche 17 juillet 2017, à la pose de la première pierre de l’usine de production d’électricité de pied du barrage de Lom Pangar, dans l’est du Cameroun, précisément dans le département du Lom et Djerem.

La visite du site de Lom Pangar s’est déroulée en présence de membres du gouvernement camerounais, notamment du ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire, Louis Paul Motaze, du ministre de l’Eau et de l’Energie, Atangana Kouna Basile, du ministre de l’Élevage, des Pêches et des Industries animales, monsieur Taiga, et du ministre chargé de mission et président du conseil d‘administration d’Electrity Development Corporation (EDC), Victor Mengot. Étaient également présents le directeur d’EDCC, Théodore Nsangou, les autorités et la population locale, ainsi que des représentants de la BAD.

Le ministre de l’Eau et de l’Énergie, qui s’est félicité du nouveau chantier de l’usine, d’une capacité de 30 mégawatts, a indiqué que 10 millions de Camerounais sont toujours privés d’accès à l’électricité – une population qui a besoin de l’assistance tant de l’Etat du Cameroun que des bailleurs de fonds. « La région de l’est du Cameroun est disposée à accueillir des projets relatifs à toutes les priorités du Top 5, car c’est celle qui a le plus souffert des déplacements de populations venant des pays frontaliers », a renchéri le ministre de l’Economie. Et de souligner « l’importance de ce barrage pour le Cameroun », précisant que la future usine de pied du barrage permettra « l’électrification de 150 villages ».

Présent au Cameroun pour une visite officielle de trois jours, le président de la BAD s’est réjoui de « ce projet magnifique qui va permettre à 10 000 nouveaux ménages d’avoir accès à l’électricité dans la région de l’est ». « Avec la construction de cette usine de production, nous entrons dans la phase de mise en œuvre, la phase réelle, qui va permettre de connecter les écoles, les hôpitaux et les PME et contribuer au développement de l’économie camerounaise », a ajouté Akinwumi Adesina.

« La BAD est engagée dans des projets d’énergie au Cameroun à hauteur de 135 millions de dollars, permettant ainsi à 500 000 ménages d’avoir accès à l’électricité au Cameroun en 2017, a-t-il indiqué. Cet engagement va se poursuivre, car je puis vous assurer que la Banque s’impliquera dans tous les projets structurants et énergétiques au Cameroun ».

L’usine d’électricité de Lom Pangar est un projet cofinancé par l’Agence française de développement (39,353 milliards FCFA), la BAD (34,792 milliards FCFA), la Banque mondiale (64,820 milliards FCFA), la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (20 milliards FCFA) et la Banque européenne d’investissement (19,679 milliards FCFA).

