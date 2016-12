Cameroun : Le port de Douala va ouvrir des représentations à Bangui et Ndjamena

Le Port autonome de Douala (PAD) procédera dès l’année prochaine à l’ouverture des deux représentations à Bangui et à Ndjamena, a appris vendredi APA au terme de 32è session du conseil de Port synthèse, une association réunissant les différents acteurs de la place portuaire de Douala.

L’ouverture de ces représentations a pour but d’améliorer les échanges économiques et commerciaux entre le Cameroun d’une part et la Centrafrique et le Tchad, d’autre part, deux pays enclavés qui utilisent le port de Douala comme principal point de passage de plus de 80 pour cent du volume de leurs échanges.

Bangui et Ndjamena possèdent des corridors de transit avec le port de Douala, la cité économique camerounaise dont les potentialités et les perspectives de modernisation permettront de lui redonner sa place de « pôle de référence au cœur du Golfe de Guinée ».

En plus d’assurer l’essentiel des exportations et des importations de la Centrafrique et du Tchad, le port de Douala représente plus de 90 pour cent du volume du trafic du Cameroun, ce qui en fait un maillon important de l’économie nationale.

© CAMERPOST avec APA