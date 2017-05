Cameroun : Le port de Douala paralysé par une grève des dockers

Le port de Douala est paralysé par un mouvement d’humeur des dockers qui observent depuis cinq jours, une «grève illimitée » pour dénoncer les mauvaises conditions de travail.

Malgré l’ouverture des discussions tripartites entre l’administration, les grévistes et les responsables des entreprises concernées, le boycott du travail persiste et aurait même tendance à se radicaliser.

Le déploiement des forces de sécurité a permis pour l’instant de contenir les manifestants dont le nombre tourne autour de 4000 d’après des leaders syndicaux qui ont invoqué une « grève pacifique », nonobstant des heurts observés avec les forces de l’ordre et de brèves interpellations de manutentionnaires.

Par centaines, ils ont pris d’assaut la place portuaire, dans une ambiance particulièrement surchauffée pour dénoncer les mauvaises conditions de travail dans lesquelles ils évoluent et le mauvais traitement salarial dont ils disent être victimes.

Au total, onze revendications ont été formulées par les grévistes et leurs employeurs auraient accepté d’y apporter des réponses appropriées.

Debout, assis, ou marchant à petits pas, les dockers ont brandi des pancartes où on pouvait lire : « conditions inhumaines de travail». Au chapitre des doléances, ils souhaitent une revalorisation de leur salaire de base et leur affiliation à la sécurité sociale.

« Un seul travailleur docker porte 500 sacs de riz. Pour 205 francs CFA par heure, faites vous-même le calcul, 8 heures ça va donner combien? Les acconiers nous prennent pour des animaux. Et dès qu’un seul grain se retrouve par terre, la police t’attrape », s’indigne un gréviste.

A cor et à cri, beaucoup de grévistes dénoncent le fait « qu’il y a les dockers qui sont en prison. On meurt chaque jour. On part à l’hôpital on ne nous prend pas en charge, pourtant on nous coupe 5200 francs CFA pour le contrat d’assurance ».

© CAMERPOST avec APA