Cameroun : La politique, la sécurité, l’économie et la gouvernance constituent le cocktail en couverture des journaux ce matin

Le pays n’est sans doute pas au bord de l’implosion, mais de nombreux obstacles s’amoncellent à l’horizon, constate le quotidien à capitaux privés Émergence.

Il s’agit, détaille le journal, de la crise anglophone qui dure depuis près d’un an, de la guerre contre la secte islamiste Boko Haram mais également de l’afflux des réfugiés dans le septentrion et l’Est, autant de défis sur la table des gouverneurs de région, en conclave depuis la veille autour du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, René Emmanuel Sadi.

«Ces assises, qui vont durer jusqu’à jeudi prochain, se tiennent dans un contexte toujours marqué par la guerre que mène le Cameroun contre la secte islamiste Boko Haram dans la région de l’Extrême-Nord, en même temps que notre pays fait face aux incursions des bandes armées venues de la République centrafricaine voisine», complète son confrère à capitaux publics Cameroon Tribune.

A travers le titre «Programme économique : ces dépenses qui font mal à l’État», Le Quotidien de l’Économie a entrepris de disséquer les dérives du budget public : 2,059 milliards FCFA (un peu plus de 47% du budget total de l’État) rien qu’en 2017 en termes de frais de bouche, de missions, de gratifications, de carburant, de cérémonies et de réception, et ce moment où le gouvernement proclame plus que jamais la réduction de son train de vie.

La même publication indique que le phénomène de transport clandestin, entretenu par les marketeurs et autres industriels, fait perdre 14,5 milliards FCFA annuels aux caisses publiques

Il y a un gros vent de malaise au sein de l’armée, constate La Nouvelle Expression, de «vieux démons» que voudrait bien chasser le ministre de la Défense, Joseph Beti Assomo, qui au fil des cérémonies d’installation de nouveaux hommes au sein du commandement ne cesse de prôner la cohésion.

Sauf que «ces recommandations reviennent de manière obsessionnelle», une posture qui, loin d’être innocente, cache une profonde fracture à l’intérieur des forces de défense et de sécurité, entretenue par des camps se formant et se défaisant au rythme des batailles politiques qui déchirent aujourd’hui le sérail.

C’est certainement à travers ces pratiques de favoritisme qu’un réseau de fraude dans les recrutements et les avancements, que vient de découvrir L’œil du Sahel, a pu être constitué et prospérer pendant des décennies au ministère des Relations extérieures.

Mutations, quant à lui, s’intéresse à un phénomène tout aussi pernicieux, la récurrence, ces derniers mois, de démentis de directeurs généraux d’entreprises publiques au sujet d’annonces de recrutements, une pratique entretenue par des arnaqueurs et à laquelle des dizaines de naïfs continuent de tomber.

Mais, analyse la publication, au-delà de ces embauches improbables et sur fond d’escroquerie, il s’avère tout aussi urgent que soient clarifiées les conditions d’admission au sein de ces entreprises, qui selon toute vraisemblance se font entre descendants des dignitaires du régime ou avec l’appui des élites, au détriment du mérite.

