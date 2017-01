Cameroun – Police d’assurance : Les transporteurs routiers boudent le changement de la périodicité de souscription

Ils sont en colère les membres du collectif des syndicats transporteurs routiers de la région du Littoral. Ils l’ont fait savoir lors d’une rencontre voilà quelques jours à Douala. Le 29 décembre 2016 pour être plus précis. S’adressant à la presse parmi laquelle CAMERPOST, les panélistes Robert Wandji, Mesack Mahop et Robert Feumba ont parlé aux noms des adhérents. « Nous avons saisi le Directeur général d’ASAC entendez Association des sociétés d’assurances du Cameroun (Pool TPV) pour exprimer nos revendications », ont-ils relevé. Tous se plaignent de la rallonge de l’assurance qui passe de 3 à 6 mois à compter du 1er janvier 2017. Et affirment que compte tenu de « la précarité que subissent nos membres déjà en difficulté de souscrire trois mois, la rallonge va mettre en mal le fonctionnement des transports dans la région du Littoral ».

Les interlocuteurs renchérissent : « nous voulons que le coupon de souscription de police d’assurance soit maintenu à 3 mois au lieu de 6 et que le prix reste inchangeable comme par le passé, afin de maintenir la cohésion sociale dans notre secteur d’activités ». Pour le collectif, si rien est fait, les membres vont vertement s’opposer au point de créer une « insurrection dans notre région. En attendant, nous restons ouverts au dialogue », avertissent les transporteurs qui n’ont pas manqué également de soulever quelques problèmes auxquels ils font face. Notamment la hausse du nombre des transporteurs terrestres clandestins et les contrôles de plus en plus fictifs.

Au registre des actions salutaires, le Collectif des syndicats transporteurs routiers du Littoral, remercie le Gouvernement sur la résolution tripartite (Minfi, assureurs et organisations syndicales) visant à faire collectionner la vignette automobile à compter du 1er janvier 2017 lors de la souscription de la police d’assurance. « Il s’agit là d’un acte qui vient sécuriser définitivement la recette de l’Etat pendant le paiement de ladite souscription », apprécient les concernés.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa