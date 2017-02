Cameroun : Plus qu’un jour et le Festival Fomaric ouvre ses portes à Douala

La 24ème Foire musicale, artistique, industrielle et commerciale (Fomaric) ouvre ses portes au public ce mercredi 8 février 2017 dans la métropole économique. D’après les informations recueillies auprès du comité d’organisation par CAMERPOST, l’édition 2017 du festival est placée sous le signe « À votre service ». Une formule qui tient de la volonté du comité d’organisation de répondre fortement aux attentes des exposants, des partenaires, des visiteurs, bref de la ville… « car le festival Fomaric devient à partir de cette édition l’évènement de la ville de Douala qui s’est engagé par la voix de son délégué à le reconnaitre et à l’inscrire dans ses calendriers importants. Cela implique des grands changements au niveau de la construction et de l’aménagement du site qui se veut plus moderne et plus sécurisé », ont noté les organisateurs.

Initié par le Club Nkotti, Fomaric a été fondé en 1993 à Douala. Cette fête foraine annuelle rassemble pendant environ 35 jours les acteurs culturels, économiques, et offre des expositions-vente, des grands concerts, et des attractions. Fomaric c’est aussi une plate-forme d’innovations, de networking, de promotion, d’éducation et de conférences. Cette année, plus de 100 000 tickets d’entrée seront remis aux entreprises pour une distribution gratuite. Le but étant de rendre l’événement plus populaire. En guise des temps forts, on parle de: After school pour primer l’excellence scolaire; dance game pour promouvoir les Danses Urbaines et Afro beats; Chœurs et louanges pour les chants religieux (classiques et gospels); Miss Fomaric pour la beauté et l’intelligence camerounaise.

La cérémonie d’ouverture mettra en scène une forte présence des membres du gouvernement constituée du ministre du commerce, du ministre des arts et de la culture, du gouverneur de la région du Littoral, du préfet du Wouri, des maires des différents arrondissements de la ville, des autorités traditionnelles, des chefs d’entreprises et bien évidement du délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala, parrain de l’événement. Fomaric va également célébrer la jeunesse avec une programmation spéciale des groupes et artistes jeunes du pays ; la Saint Valentin avec des jeux concours pour les amoureux : Concours du plus long baiser, la plus belle déclaration d’amour et autres… Arbitrés par les artistes prestigieux du genre romantique, et bien d’autres activités alléchantes.

© CAMERPOST par Linda Mbiapa