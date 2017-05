Cameroun : plus de la moitié des charges de santé supportées par les ménages

Les ménages camerounais ont supporté pour 474 milliards FCFA de frais de santé en 2012, sur un total de 728 milliards FCFA, selon les statistiques des comptes nationaux du secteur publiés par le ministère de la Santé publique (MINSANTE).

Le dispositif actuel de couverture dans le pays révèle ainsi une importante fragmentation du financement avec une multitude de mécanismes ou de régimes de financement de la santé, de même qu’un faible taux de mutualisation et de partage du risque maladie dans la population.

Cet état de choses, selon le département, entraîne des inéquités dans l’accès aux soins de santé et une charge importante au niveau des ménages en termes de dépenses.

Face à la situation, les pouvoirs publics ont récemment annoncé la mise en place d’un système de Couverture nationale sanitaire universelle (CSU) qu’ils veulent équitable et financièrement soutenable, dans lequel chaque individu est appelé à contribuer, chacun selon ses capacités, mais tous bénéficiant du même paquet de soins de santé avec le même niveau de qualité.

D’ici novembre prochain, le MINSANTE pense pouvoir proposer un document cadre décrivant l’ensemble du processus et présentant les projections financières.

Les préoccupations constituant le fil conducteur de la réflexion portent notamment sur les services à offrir en termes de prévention, de réhabilitation et de couverture, les coûts ne seront pas seulement à la charge des malades mais supportés par l’ensemble de la population et de l’Etat, par le biais du prépaiement et de la mise en commun des risques.

La carte sanitaire du Cameroun, selon les services compétents du MINSANTE, est constituée de quelque 5855 formations sanitaires dont 2675 publiques, 2430 privées et 750 privées confessionnelles.

