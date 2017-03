Cameroun : Plus de 5000 otages de Boko Haram libérés au cours d’une opération transfrontalière

L’armée camerounaise a libéré plus de 5000 otages de la secte islamiste Boko Haram, au cours d’opérations transfrontalières menées dans le cadre d’une intervention transfrontalière spéciale, selon le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma Bakary.

S’exprimant mardi soir au cours d’un point de presse, et dressant le bilan des opérations effectués dans les bastions du mouvement jihadiste à cheval entre le Cameroun et le Nigeria, avec l’appui de la Force mixte multinationale et en synergie avec les forces armées nigérianes, il a fait état de plus d’une soixantaine de terroristes « définitivement neutralisés », 21 suspects arrêtés et en cours d’exploitation par les forces nigérianes et les services camerounais compétents.

De même, un camp de refuge de Boko Haram a été détruit à 100% dans les hauteurs des Monts Mandara, un dépôt de carburant complètement détruit, un entrepôt d’explosifs consumé et la concession d’un leader Boko Haram, qui servait en même temps de lieu de regroupement des terroristes, détruite.

Tchiroma a également fait état de plusieurs armes et d’un véhicule récupérés, de 8 motocyclettes, 49 bicyclettes et divers objets de propagande dont des drapeaux Boko Haram saisis et détruits.

Les otages libérés, en majorité des femmes, des enfants et des personnes âgées, ont été conduits au camp de déplacés de Banki en territoire nigérian, en passant par le Cameroun et après avoir bénéficié de soins sanitaires.

Le ministre de la Communication a aussi affirmé qu’aucune perte en vie humaine n’avait été enregistrée au sein de l’armée camerounaise pendant ces opérations de ratissage, et que seulement un soldat, dont les jours ne sont pas en danger, avait été blessé et immédiatement pris en charge par les formations sanitaires compétentes.

© CAMERPOST avec © APA