Cameroun : Plus de 40 pays revisitent l’histoire militaire du pays à Douala

A la faveur du 43e Congrès international de l’histoire militaire (Cihm) qui se tient du 2 au 8 septembre 2017. « Les guerres mondiales et les colonies dans le monde ». C’est sur cette thématique que des centaines d’historiens, d’étudiants-doctorants, des hommes en tenue issus de plus de 40 pays dans le monde échangent à Douala.

Engouement des forces de défense camerounaises

La Russie, le Japon, le Canada, la Finlande, le Portugal, les Etats Unis d’Amérique, la Chine, le Maroc, la France, la Turquie sont entre autres pays représentés qui séjournent pour l’heure dans le pays de Paul Biya. Question de comparer leurs recherches dans le domaine de l’histoire militaire. Les jeunes chercheurs sont appelés à débattre sur treize sujets, dont les grandes figures militaires des colonies;

Les autorités locales et les guerres mondiales; les possessions coloniales et les guerres mondiales; les prisonniers et les déportés coloniaux pendant les guerres mondiales; la Guerre froide et les révolutions post-indépendance; les rencontres interalliés pendant les guerres mondiales, etc.

Organisé par le comité camerounais d’histoire militaire (Cchm), le 43e Congrès a été lancé en présence du Ministre délégué à la présidence, chargé de la Défense, du délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Douala, du Général de division commandant la deuxième Région militaire interarmées et le Chef d’état-major des armées du Cameroun.

Les assises sont placées sous la supervision de la Commission internationale d’histoire militaire (Cihm), une organisation membre de l’Unesco constituée de 41 comités nationaux, qui a pour objectif de promouvoir la recherche, la publication et la formation dans le domaine de l’histoire militaire, notamment en ce qui concerne l’histoire de la conduite de la guerre et l’histoire des forces armées.

Des défis sécuritaires

Très enchantés, les congressistes ont eu droit à un accueil chaleureux des forcées armées camerounaises parmi lesquelles le Colonel Didier Badjeck. Pour lui: « il s’agit là d’un événement majeur, mondial. C’est un cadre de recherche scientifique qui permet de comprendre les deux guerres, l’histoire militaire du Cameroun et l’histoire de l’armée camerounaise ». Il indique au passage que c’est pour la première fois pour le Cameroun et même pour l’Afrique au Sud du Sahara d’abriter ce grand rendez-vous.

« L’histoire militaire du Cameroun est jalonnée d’épisodes marquants notamment son implication dans les conflits majeurs du siècle dernier. Les grandes guerres ont participé à façonner ce pays pour donner les résultats que nous connaissons aujourd’hui », ajoutent ses collaborateurs pour qui, les défis sécuritaires qui restent marqués par leur intensité sont au-devant de la scène de manière plus prononcée ces 20 dernières années.

Ils citent tout d’abord la crise transfrontalière qui, pendant plusieurs années, a opposé les forces de défense camerounaise à celles de l’Etat fédéral du Nigéria. « Vient ensuite cette guerre non conventionnelle imposée au pays par le groupe terroriste Boko Haram, dont les velléités expansionnistes sont jusqu’ici contenues et refoulées par le déploiement efficace des forces de défense camerounaises soutenues par des comités de vigilance dont l’engagement a inspiré d’autres nations », renchérissent les participants.

© CAMERPOST par Linda