Cameroun : En pleine expansion, le service Mobile Money décuple les appétits de MTN et d’Orange

C’est un message reçu le 31 juillet 2017 par certains abonnés de l’opérateur de mobile Orange Cameroun, qui a alerté les utilisateurs du service Orange Money. Depuis le 1er août 2017, en principe (des opérations effectuées hier matin étaient encore facturées aux anciens tarifs, Ndlr), la tarification de ce service, qui permet d’effectuer des opérations de transfert d’argent et des paiements via le téléphone portable, a été réajustée.

Le fait majeur de cette nouvelle tarification, laquelle pourrait de nouveau évoluer dans les prochains jours, selon nos sources à Orange Cameroun, est la facturation des opérations de transfert d’argent entre deux comptes Orange Money, opérations qui étaient gratuites depuis le lancement de ce service en 2011. Ainsi, pour un transfert de compte à compte via Orange Money, l’émetteur devra désormais payer entre 50 et 400 francs Cfa, selon le montant transféré (500 à un million de FCfa), indépendamment des frais de retrait d’espèces qui devront être défalqués du compte du bénéficiaire.

Quant aux frais de retrait d’espèces, non seulement ils prennent du volume, mais aussi les paliers soumis à la tarification ont évolué. Selon la nouvelle grille tarifaire, par exemple, les retraits de montants compris entre 25 000 et 50 000 francs Cfa coûteront désormais 700 francs Cfa à un détenteur de compte Orange Money, contre 400 francs Cfa auparavant pour un retrait de 25 000 francs Cfa et 700 francs Cfa pour un retrait de 50 000 francs Cfa. Sur ce même palier, le transfert d’argent à un bénéficiaire n’ayant pas de compte dédié coûtera désormais 900 francs Cfa.

Pour les retraits de montants dépassant 500 000 francs Cfa, le client devra désormais payer 2800 francs Cfa, contre 2500 francs Cfa par le passé, soit une hausse de 300 francs Cfa. « Il s’agit, en réalité, d’un réajustement tarifaire qui a été effectué à la lumière de l’absolue priorité de maintenir de la bonne qualité de service pour nos clients et de poursuivre le développement de l’activité Orange Money», soutient une source interne à la filiale camerounaise du groupe télécoms français.

Mesures illégales ?

La révision des tarifs du mobile money intervenue le 1er août dernier chez l’opérateur Orange Cameroun survient un peu plus d’un mois seulement après celle de MTN, qui est passée presqu’inaperçue, mais qui s’est également invitée sur les réseaux sociaux depuis le 31 juillet dernier. En effet, c’est la filiale au Cameroun du groupe sud-africain MTN International qui a déclenché ce mécanisme de réajustement tarifaire, en instituant une nouvelle grille entrée en vigueur le 21 juin 2017, confirment des sources internes à l’entreprise. Comme chez Orange (et même Express Union mobile qui vient également de mettre à jour sa grille tarifaire), les transferts d’argent entre deux comptes mobiles de l’opérateur MTN Cameroun, jadis gratuits, sont désormais facturés entre 50 et 500 francs Cfa selon le montant (100 à un million de Fcfa).

Cependant, précise une source autorisée chez MTN Cameroun, «les dépôts en espèces sur des comptes mobiles money sont toujours gratuits». La même source précise que la nouvelle tarification vise à encourager la circulation des fonds dans «l’écosystème» mobile money, au moyen des transferts et autres paiements ; et à décourager, au maximum, les retraits en espèces. C’est la raison pour laquelle, observe-t-elle, les retraits sont plus onéreux que les transferts inter-comptes ou encore les paiements de factures et services divers.

Dès la révélation de cette augmentation de la facturation des services de transfert d’argent via le mobile, des organisations de défense des droits des consommateurs sont montées au créneau, pour dénoncer le caractère «illégal et unilatéral» de la décision des opérateurs de mobile de renchérir leurs services. «Les ajustements interviennent dans les strictes conditions qui ont été fixées par la BEAC (Banque des Etats de l’Afrique centrale, Ndlr). Avant tout ajustement, nous effectuons un certain nombre de travaux en vue d’assurer que les conditions sont réunies pour assurer un usage sécurisé et bénéfique du service par nos clients», répond un responsable d’Orange Cameroun.

Pour rappel, le service Mobile Money, en pleine expansion sur le territoire camerounais depuis quelques années, enregistrait officiellement 5,4 millions d’utilisateurs à fin 2016, dont 2,8 millions de clients pour Orange Money et 2,6 millions pour MTN Mobile Money, dont 300 000 nouveaux clients enregistrés entre juin et septembre 2016. Selon l’Agence de régulation des télécommunications (ART), entre 2011 (date de lancement du service dans le pays) et 2014, le volume des transactions financières effectuées sur les comptes mobiles au Cameroun avait déjà atteint 72 milliards de francs Cfa. Orange, le leader sur ce segment de marché, revendique à lui tout seul pas moins de 8000 points de vente à travers le pays.

Agence Ecofin par Brice R. Mbodiam