Cameroun : Le Plan triennal Spécial Jeunes dans sa phase de déploiement

Le Comité de suivi qui dispose d’un secrétariat technique a pour mission de mettre en œuvre cette mesure présidentielle en faveur des jeunes.

Annoncé le 10 février 2016 lors du discours du président de la République, Paul Biya, à la jeunesse camerounaise et lancé le 11 janvier dernier par le ministre de la Jeunesse et de l’Éducation civique, le « Plan Triennal Spécial Jeunes » doté de 102 milliards de F dispose désormais des structures opérationnelles pour son déploiement. Un décret du Premier ministre publié le 8 février dernier crée un Comité de suivi de la mise en œuvre du PTS Jeunes. Cette structure placée auprès du Premier ministre, chef du gouvernement est chargée de définir et de valider les axes stratégiques d’intervention du PTS-Jeunes dans le cadre d’un document projet, de proposer une stratégie visant à optimiser la mise en œuvre de ce plan et de définir les critères d’éligibilité à ce programme spécial.

Le Comité aura également pour missions de coordonner toutes les actions de sensibilisation de la diaspora camerounaise dans la perspective de leur adhésion au projet, de proposer au gouvernement les modalités de financement du Plan et de coordonner toutes les actions de mobilisation des fonds auprès des partenaires techniques et financiers. Les membres du Comité qui viennent des ministères chargés de l’emploi, de l’agriculture, de l’élevage, des télécommunications, des petites et moyennes entreprises, des relations extérieures, des enseignements secondaires, de l’enseignement supérieur, des finances, de l’économie, du Fonds national de l’Emploi, du secteur privé, du Conseil national de la Jeunesse ainsi que des services du PM sont enfin appelés à coordonner les interventions des administrations et structures impliquées dans la mise en oeuvre du PTS-Jeunes, de mettre en cohérence le Plan avec les initiatives et projets sectoriels d’insertion socio-professionnelle des jeunes et à valider le manuel de procédures de gestion du PTS-Jeunes.

Pour son déploiement, le Comité est coiffé par un président assuré par le secrétaire général des services du Premier ministre et d’un vice-président, poste dévolu au ministre chargé de la jeunesse. Le Comité dispose d’un secrétariat technique qui est son bras opérationnel. Cette instance a pour missions, entre autres, d’identifier et de proposer les actions et mesures de facilitation administrative et juridique et technique à prendre en vue d’optimiser la mise en œuvre du PTS-Jeunes, d’assurer le suivi-évaluation des actions menées et de servir d’interface entre le Comité et les administrations et les partenaires techniques et financiers impliqués. Les membres du Secrétariat technique viennent des administrations et structures impliquées dans la mise en œuvre du PTS-Jeunes. Toutefois, des groupes thématiques peuvent être créés en son sein pour examiner certaines questions spécifiques.

Par ailleurs, le secrétariat technique dispose d’un pool de trois rapporteurs dont un est désigné par le ministre chargé de la jeunesse. Pour son fonctionnement, le secrétariat technique dispose d’un coordonnateur dont la fonction revient au chef de la division des affaires sociales, des sports et de la culture des services du PM. Le Comité se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président alors que les membres du secrétariat technique se retrouvent au moins une fois par mois sur l’initiative de son coordonnateur.

Un rapport semestriel est adressé au PM, chef du Gouvernement.

Source : © Cameroon Tribune

Par Grégoire DJARMAILA