Cameroun – Plan triennal « spécial jeunes » : Déjà 38 bénéficiaires

Ces jeunes venant des 10 régions du pays ont bénéficié de l’appui du gouvernement, à l’occasion de la cérémonie de lancement le mercredi 11 janvier à Yaoundé.

Le plan triennal spécial jeune, promis par le chef de l’état, est désormais en marche. La cérémonie de lancement a eu lieu le mercredi 11 janvier à l’esplanade du palais des sports de Yaoundé.

A cette occasion de nombreux jeunes ont répondu présents. Ils ont démontré leur savoir faire dans plusieurs secteurs d’activités ; les secteurs numériques, de la pêche, de l’agriculture, de la transformation industrielle et des énergies renouvelables.

Au final, 38 jeunes sont sortis du lot par la l’impact de leur projet. Ces derniers ont bénéficié de l’appui du gouvernement. Après avoir présenté son projet basé sur la transformation du manioc, Abodo Owono Justin, originaire du centre, très content, a reçu « un générateur, un tricycle pour les livraisons, des conditionneuses à cloche et des machines de transformation ». Fanga Ernes, originaire de l’Extrême Nord, avec son projet sur la création d’une unité de production, de conservation et de commercialisation du poisson frais, a reçu « un congélateur pour conservation et des glacières pour transporter les aliments ».

Ce plan triennal spécial a un budget de 102 milliards de francs pour 5000 jeunes. Il s’étend sur une durée de 3 ans. L’objectif est d’aider les jeunes à une meilleure insertion socioprofessionnelle.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga