Cameroun – Plan d’urgence triennal : Philemon Yang évalue les travaux

Le premier ministre, chef du gouvernement, a fait une descente mardi sur les chantiers engagés dans le cadre du plan d’urgence triennal pour toucher du doigt l’état d’avancement des travaux.

Mardi 14 février était une journée marathon pour le premier ministre. Philémon Yang est descendu sur les chantiers inscrits dans le portefeuille du plan d’urgence triennal. Objectif : jauger le taux d’évolution et la vitesse d’exécution des travaux.

Le chef du gouvernement a entamé son périple à l’hôpital général de Yaoundé. Cette bâtisse vieille de 30 ans subit de gros travaux d’aménagements. Cet hôpital- toujours opérationnel- aura définitivement fière allure (des nouveaux plateaux techniques et de nouvelles infrastructures). Le ministre de la santé publique, André Mama Fouda le chantier sera livré le 20 décembre 2017 si toutes les contraintes sont respectées.

Philémon Yang s’est rendu par la suite au salon frigorifique du quartier Nkolo mbom. En terme de pourcentage, on jauge le taux des travaux à 94% selon le ministre de l’élevage. La connexion de l’eau, l’électrification et les routes menant au site n’ont pas encore été réalisées. Le premier ministre a ordonné à ce que cela soit fait le plus tôt possible.

Le troisième arrondissement du poste de gendarmerie de Nkol Nkondi était le 3ème arrêt. Les bureaux et résidences font partie de ce complexe. Le but ici est de rapprocher les gendarmes des populations afin de mieux gérer les problèmes d’insécurités. Il a été annoncé 10 postes de ce genre à Yaoundé, 6 à Douala et 25 aux alentours des frontières du pays. Le PM a visité l’hôtel de police qui hébergera l’ensemble de ses services.

La tournée du PM va s’achever au quartier Mendong et le celui de Mvog Atangana Mballa. Si l’aménagement de la route du premier est déjà à 70% achevé, celui du second l’est totalement. Ces travaux participent à l’embellissement de la ville mais aussi à la fluidité de la circulation.

© CAMERPOST par Alain Ghislain