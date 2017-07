Cameroun : Peter Mafany Musonge démissionne de son poste au Sénat

Peter Mafany Musonge n’est plus sénateur et responsable du groupe parlementaire RDPC au niveau de la Chambre haute du parlement camerounais. Il respecte ainsi la logique d’incompatibilité suite à sa récente nomination au poste de Président de la Commission nationale du Bilinguisme et du multiculturalisme.

L’information qui était connue dans le milieu parlementaire camerounais est désormais officielle depuis le 5 juillet 2017. Le Sénat est réuni en ce moment en session ordinaire, le prétexte a ainsi été saisi par l’ancien Chef du gouvernement pour présenter sa lettre de démission. Peter Mafany Musonge a été remplacé de manière formelle au Sénat par son suppléant Dima Gabriel un homme d’affaire originaire de la Région du Sud-ouest. L’ancien Premier Ministre agé de 75 ans originaire de la région du Sud-Ouest, va désormais se consacrer exclusivement à ses nouvelles responsabilités à la tête de la Commission Nationale du Bilinguisme et du Multiculturtalisme. Il devra entre autre examiner les causes du malaise qui a récemment secoué les régions anglophones du pays et proposer des solutions. Il importe de souligner que le geste de Petre Mafany Musonge est rare dans le paysage administratif et politique camerounais. La pratique en cours est le cumul des fonctions. Il est presque normale au Cameroun de voir des hauts responsables occuper plusieurs postes sans que cela ne soit décrié.

Rappelons que : « la commission Nationale du Bilinguisme et du Multiculturalisme (CNPBM) est entre autres chargée de soumettre des rapports et avis au Président de la République et au gouvernement, sur les questions se rapportant à la protection et à la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ; d’assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles faisant de l’anglais et du français deux langues officielles d’égale valeur, et notamment leur usage dans tous les services publics, les organismes parapublics ainsi que dans tout organisme recevant des subventions de l’Etat ».

© CAMERPOST par Hakim ABDELKADER