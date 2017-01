Cameroun : les malades de la lèpre à l’honneur

Elles vont célébrer la Journée mondiale à elle dédiée demain samedi 28 et dimanche 29 janvier 2017. En effet, la Journée mondiale de la lèpre est dans deux jours. Un événement qui permet à CAMERPOST de reparler de cette maladie qui continue à sévir à Douala. Et pour laquelle les personnels de santé de la léproserie de la Dibamba appellent le gouvernement camerounais et le Ministère de la Santé publique à ne point baisser la garde pour ce qui sont de la sensibilisation et du recyclage des spécialistes. « Nous continuons à enregistrer de nouveaux cas. Ce sont des personnes qui ont souffert plusieurs années de la lèpre sans toutefois savoir qu’il s’agissait de cela. Elles ont fait le tour des hôpitaux mais aucun médecin n’a diagnostiqué la maladie. La lèpre existe encore bel et bien et nous avons besoin des moyens pour le suivi et la prise en charge des patients », confiaient récemment les médecins de la léproserie en question.

La lèpre : un fléau d’hier… et d’aujourd’hui. L’origine de la lèpre se perd dans la nuit des temps. Elle apparaît en Europe dès les premiers siècles de l’ère chrétienne. Tout le bassin méditerranéen est contaminé. Elle disparaît progressivement de France et d’Europe, au cours du XVIIIe siècle. Quelques foyers persistent en Europe et en Amérique du Nord (Louisiane). Mais en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, ses victimes se comptent encore par centaines de milliers : une quinzaine de pays comptent encore plus d’un malade de la lèpre pour dix mille habitants, au premier rang desquels, l’Inde, le Brésil, Madagascar, le Myanmar, le Nigéria…Selon les données récentes de l’Organisation Mondiale de la Santé, plus de 200 000 nouveaux cas sont dépistés chaque année, soit un toutes les 5 minutes…

La Journée mondiale des lépreux est traditionnellement organisée le dernier week-end de janvier, soit pour 2017 les 28 et 29 janvier. La lèpre est une maladie dont on peut guérir et le traitement à un stade précoce permet d’éviter les incapacités. Elle est causée par le bacille Mycobacterium leprae. Elle se multiplie très lentement et la période d’incubation de la maladie est d’environ 5 ans. Les symptômes peuvent n’apparaître qu’au bout de 20 ans. Faute de traitement, la lèpre peut entraîner des lésions progressives et permanentes de la peau, des nerfs, des membres et des yeux.

Linda Mbiapa