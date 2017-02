Cameroun – Pêche illicite : deux bateaux nigérians saisis

Les près de huit tonnes de poisson qu’ils contenaient ont été mises aux enchères ce 9 février.

Deux bateaux battant pavillon nigérian, le « Kulak III » et le « Barnaly III », ont été arraisonnés par la marine camerounaise le 1er février dernier dans la zone de Bakassi. Ces embarcations aux coques rouillées et à la peinture défraîchie étaient encore visibles jeudi 9 février dernier au port de pêche de Douala, vers lequel elles ont été déroutées par la marine.

Selon des informations fournies à CT par la délégation régionale de l’Elevage, des Pêches et des Industries animales, trois infractions principales sont reprochées aux équipages arraisonnés : la pêche sans licence, la pêche dans des eaux interdites et l’utilisation d’engins de pêche non conformes, en l’occurrence, des filets aux mailles plus petites que ce que prévoit la législation camerounaise. D’ailleurs, « des captures immatures » ont été découvertes dans la cargaison de poisson saisie – entendez des poissons trop jeunes, dont la loi camerounaise interdit la pêche.

« Ils pêchaient dans une zone de reproduction, une zone interdite », a expliqué le délégué régional du Minepia pour le Littoral, Dr René Saleu, peu avant le début de la vente aux enchères jeudi au port de pêche. La loi sur la pêche prévoit des amendes allant de 50 à 100 millions de francs pour chacune des infractions susmentionnées.

Source : © Cameroon Tribune

Par Alliance NYOBIA