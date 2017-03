Cameroun – Pêche illégale : 400 millions d’amende infligée à des bateaux chinois et nigérians

Deux bateaux battant pavillon chinois et nigérians arraisonnés le mois dernier au large des côtes camerounaises pour délit de pêche illégale, ont payé au Cameroun à titre d’amende 400 millions de francs CFA, a-t-on appris vendredi auprès de la Direction générale de trésor et de la Coopération monétaire (DTCM).

Les deux embarcations ont été respectivement arraisonnées à Kribi (Sud) et Tiko (Sud-ouest), toujours sur l’océan Atlantique.

Selon les sources sécuritaires, en plus de pêcher dans les endroits interdits, les deux bateaux n’avaient pas d’autorisation de pêche, encore moins de circuler dans l’espace maritime camerounais.

Par ailleurs, des tonnes de cargaisons ont été saisies dans ces bateaux dont les des occupants utilisaient des filets interdits, notamment ceux disposant de petits trous et qui ont la capacité de pêcher des petits poissons en pleine croissance.

Les mis en cause ont été libérés, après paiement d’une amende de 400 millions de FCFA au trésor public.

L’année dernière, plus de 12 bateaux de pêche avaient été arraisonnés. Ils battaient notamment pavillon chinois, indo-pakistanais et nigérians.

© CAMERPOST avec © APA