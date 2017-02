Cameroun : Le pays prépare la « grande bataille » du Lac Tchad contre Boko Haram

La « grande bataille » du Lac Tchad contre la secte terroriste nigériane Boko Haram est en préparation, sous la houlette de la Force multinationale mixte (FMM), a-t-on appris samedi de sources sécuritaires camerounaises.

Moins d’une semaine après avoir donné un sérieux coup de pied dans la fourmilière de Sambisa, au Nigeria, où le groupe terroriste a eu un important revers, avec entres autres, la destruction et la saisie d’un impressionnant arsenal de guerre et « l’anéantissement définitif » des dizaines de terroristes, la FMM devrait lancer très prochainement son opération « Gama Aiki II » dans le Lac Tchad.

Comme à la précédente opération, il s’agira essentiellement de prendre pied dans un vaste territoire, hostile, où les deux factions de Boko Haram ont profité d’une relative présence des Etats pour s’installer.

Selon des sources sécuritaires, ladite opération prévue depuis plusieurs semaines, avait été reportée en raison d’un ensemble de facteurs.

C’est dire qu’avec la baisse du niveau de l’eau du Lac, et la réorganisation intervenue au front, la FMM composée des armées du Cameroun, du Niger, du Nigeria et du Tchad entend passer à l’action dans ce que des observateurs estiment comme l’une des « étapes déterminantes du début de la fin de Boko Haram au Nigeria et dans les pays de la région ».

© CAMERPOST avec © APA