Cameroun : Paul Biya en visite d’État en Italie du du 20 au 22 mars 2017

Le président camerounais, Paul Biya, effectuera une visite d’État en Italie du 20 au 22 mars prochain sur invitation de son homologue Sergio Mattarrella, selon un communiqué publié jeudi par la présidence à Yaoundé.

Cette visite, note-t-on, vient en réponse à une promesse d’échanges de bons procédés faite à son hôte voici un an au Cameroun.

Elle intervient aussi au lendemain du satisfecit de l’Italie dressé voici quelques jours à l’issue de la 3ème session du comité ad hoc d’orientation et de suivi de l’accord bilatéral, qui a constaté que le Cameroun avait, l’an dernier, réalisé 100% des projets issus de l’annulation de la dette de l’Italie pour des investissements de quelque 1,650 milliard FCFA.

L’Italie, en rappel a, lendemain de l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative pays pauvres très endettés (PPTE), annulé vis-à-vis du Cameroun une créance de 99,3 milliards FCFA pour la période allant de 2006 à 2042 dont 33% du total (32,7 milliards) destinés à la réalisation de projets de développement.

En mars 2016 le Cameroun et l’Italie ont, en marge de cette visite d’État de Sergio Mattarrella, signé 5 accords de coopération concernant l’exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services entre les deux pays, l’accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique, le document cadre relatif à l’utilisation des ressources issues de l’annulation de la dette du Cameroun.

Il s’agissait aussi d’un protocole d’accord entre l’université de Padoue d’Italie et de l’École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé, ainsi qu’un mémorandum d’entente entre le ministère de l’Habitat et du Développement urbain et l’Université de Padoue pour la promotion de l’urbanisme durable au Cameroun.

