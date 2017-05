Cameroun : Paul Biya débloque un milliard de Fcfa pour une assistance complète à verser aux victimes du drame ferroviaire d’Eseka

C’est ce qui ressort du communiqué porté à la connaissance du public il y a quelques heures. Le Chef de l’Etat camerounais, ayant pris connaissance des conclusions des travaux de la Commission d’Enquête suite au drame ferroviaire d’Eseka survenu le 21 octobre 2016, a prescrit plusieurs mesures soumises en dessous par CAMERPOST.

Des sanctions à l’encontre des responsables de l’accident

De ces mesures, le Chef de l’Etat a décidé : l’audit de la convention de concession signé le 19 janvier 1999 entre l’Etat du Cameroun et la société Camrail, et les deux avenants conclus en 2005 et en 2008 ; l’ouverture de discussions entre les partenaires au sein de Camrail pour une plus grande présence de l’Etat dans ladite société et une meilleure prise en compte des préoccupations sociales, notamment l’activité de transport voyageur ;

la création, à brève échéance, de la société de gestion du patrimoine du chemin de fer, prévue dans ladite Convention qui sera chargée de l’entretien du réseau ferré, ainsi que des projets de modernisation et d’extension de la voie ferrée ; la prise des sanctions appropriées à l’encontre des responsables dont l’implication dans l’accident est reconnue dans le rapport d’enquête ; la transmission à la justice du rapport d’enquête, pour qu’elle en tire toutes les conséquences de droit.

1 milliard de Fcfa pour soutenir les victimes ou leurs ayants droit

S’agissant de la situation des victimes de l’accident, le Président de la République a pris acte des mesures prises et envisagées par Camrail à l’effet d’indemniser les familles des personnes décédées et d’apporter une assistance financière aux blessés. Il préconise la finalisation de ce processus dans les meilleurs délais. Le Chef de l’Etat camerounais a décidé de débloquer une somme de FCFA 1 000 000 000 (un milliard) pour une assistance complémentaire à verser à ces victimes ou à leurs ayants droit. Il a également prescrit l’érection d’une stèle du souvenir à Eseka pour la commémoration de cette tragédie.

Dans l’optique de l’amélioration de la gestion par les pouvoirs publics des situations d’urgences, Paul Biya a ordonné le renforcement du dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes de risques majeurs par (i) la prise en compte des cas de survenance d’actes terroristes, (ii) une meilleure appropriation par les différentes instances du rôle qu’est le leur et de la chaîne de commandement, et (iii) la conduite régulière d’exercices de simulations grandeur nature. Enfin il a prescrit au Gouvernement de prendre instamment les mesures nécessaires à la mise en exécution diligente des directives susmentionnées.

Il n’a pas manqué de réitérer sa solidarité et le soutien de la Nation toute entière aux victimes de l’accident ferroviaire d’Eseka et aux personnes éprouvées par le drame ferroviaire d’Eseka.

