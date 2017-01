Cameroun : Paul Biya crée une Commission pour la promotion du bilinguisme

Une Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a été créée au Cameroun, au terme d’un décret signé lundi par le président de la République Paul Biya.

Cet organe consultatif, placé sous l’autorité du chef de l’Etat, est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et rend désormais obligatoire l’usage des deux langues nationales que sont l’Anglais et le Français.

Il sera chargé « d’assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles faisant de l’Anglais et du Français deux langues officielles d’égale valeur, et notamment leur usage dans tous les services publics, les organismes parapublics ainsi que dans tous les organismes recevant les subventions de l’État, de vulgariser la réglementation sur le bilinguisme, le multiculturalisme et le vivre ensemble ».

La Commission, dans son rôle de gendarme en la matière, pourra par ailleurs recevoir toute requête dénonçant les discriminations fondées sur le non-respect des dispositions constitutionnelles relatives au bilinguisme et au multiculturalisme, et en rendre compte au président de la République.

L’avènement de cette institution, note-t-on, intervient alors qu’une profonde crise sociopolitique secoue depuis décembre dernier les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où des accusations de marginalisation sont brandies par certains activistes pour exiger la ré-instauration du fédéralisme, voire la sécession de cette partie du pays.

Le régime de Yaoundé, qui semble manier le bâton et la carotte, a réitéré en fin de semaine dernière l’interdiction d’activités de deux associations parmi les plus frondeuses, en même temps que plusieurs leaders anglophones étaient arrêtés et que des médias à capitaux privés recevaient une ferme mise en garde du régulateur contre toute apologie du fédéralisme ou du sécessionnisme.

© CAMERPOST avec © APA