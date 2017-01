Cameroun – Pascal JUDELEWICZ : « la production cinématographique ça touche à l’argent, à la pauvreté à la psychologie »

Producteur de renommée internationale, l’auteur de La Patrinoire en 1981, ne connait pas de frontière. Nous l’avons rencontré à l’occasion de la 3ème édition du festival international du 1er film ‘’Yarha’’ à Yaoundé.

Entretien avec Augustin TACHAM

Qu’entend-on par producteur cinématographique ?

Un producteur cinématographique rassemble les financements privés ou publics dans la réalisation d’un film. C’est lui qui trouve le sujet, fédère un metteur en scène et le sujet. Il rassemble les équipes techniques et artistiques pour la production du film. Il est aussi chargé de trouver un commercial international qui doit vendre la production. Il est enfin garant de la consommation du produit.

La production cinématographique au Cameroun est en plein envol. Devenir producteur, cela demande –t-il un cursus particulier ?

Il est toujours bon d’apprendre. Pour un cursus universitaire, il faut aller dans une vraie école, où les professionnels sont des gens qui ont une énorme expérience. Cela ne set à rien d’apprendre auprès des gens qui n’ont rien à voir. Ici au Cameroun, à ce que je sache, il n’y a pas beaucoup de films. On peut aussi se spécialiser dans la production des séries télévisées et des documentaires. C’est ce qui est faisable ici. Je veux dire que ce n’est pas différent mais parallèle.

L’autre façon d’apprendre et c’est mon cas, c’est celle de travailler sur les concepts auprès des gens qui ont de l’expérience.

Combien de temps peut-on passer pour devenir producteur professionnel ?

Moi, je ne suis pas allé dans une école. J’ai commencé directement à la production des films et j’ai gravi les échelons. D’abord, 3ème assistant puis 2ème assistant et enfin producteur.

Quelles sont les plus belles pages, de votre vie de producteur ?

Ecoutez, j’ai produit 35 films avec les Français. J’ai travaillé avec les Américains, les Britanniques. J’ai travaillé avec des animaux. (Sourire). Mes belles pages, ce n’est pas forcément avec les films qui ont eu du succès. J’ai aussi fait des petits films en Albanie, en Yougoslavie. Etre producteur de films, c’est aussi des rapports humains. Pour rencontrer des gens formidables, il ne faut pas forcément que ce soit dans un contexte d’opulence. Ici à Yarha, on fait un atelier de mise en scène et comédie, et des gens sont tout aussi formidables. Ceci entre dans les plus belles pages de ma vie pas de ma carrière.



On dit dans le milieu journalistique que le journalisme mène à tout. C’est aussi le cas dans la production cinématographique ?

Bien sûr, j’ai eu à rencontrer des chefs d’Etats, des ministres, les hauts patrons d’entreprises. Mais aussi, des étudiants et les infirmes. Ce soir je vais au deuil ici à Yaoundé, d’un vieillard qui était dans a rue. Le métier de producteur est un métier de rassemblement du puzzle. A chaque fois que je commence le tournage d’un film, c’est comme si je recommençais à zéro. J’ai presque tout fait. La production cinématographique touche à tout : argent, psychologie, voilà. Yarha est une occasion inédite.

© CAMERPOST – Propos recueillis par Augustin Tacham