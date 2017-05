Le Parti du peuple camerounais (CPP, opposition) a appelé ses militants, «l’ensemble des patriotes et progressistes» à ne pas prendre part, samedi prochain, aux festivités organisées par le gouvernement pour marquer les 45 ans de l’État unitaire du Cameroun.

Dans un virulent communiqué, il justifie cet appel par la multiplication des fractures sur les plans politique, économique et social, l’amplification de la dynamique d’exclusion des citoyens et ce alors que la notion de vivre ensemble est plus que jamais menacée particulièrement dans les régions anglophones, où sévit une fronde sociopolitique depuis bientôt 6 mois.

«Nous ne pouvons pas participer aux festivités officielles alors que nous ne sommes pas d’accord avec la gestion actuelle de la crise anglophone ! Nous ne pouvons pas communier avec un gouvernementqui viole systématiquement notre liberté de réunion et de manifestation ! Nous ne pouvons pas afficher une quelconque concorde avec un gouvernement qui ne connaît pas le dialogue, continue à refuser les réformes électorales essentielles et qui, dans une fuite en avant, conduit notre pays, par sa gouvernance, à des lendemains certainement chaotiques !» martèle le communiqué du CPP.

Le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie (MANIDEM) partage quasiment la même position qui dénonce certaines forces politiques, en perte de vitesse et qui veulent utiliser le 20 mai non seulement comme une occasion de chantage et de marchandage, vis-à-vis du régime du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC, au pouvoir), mais aussi comme une opportunité politique de repositionnement.

Selon cette formation, qui fait elle aussi référence à la crise anglophone, pour les véritables patriotes, l’unité nationale ne se décrète pas, elle se construit, méthodiquement, par la consolidation de la souveraineté et la mise en œuvre d’une politique démocratique et populaire ayant pour principale boussole les aspirations du peuple.

Les acteurs fondamentaux de cette unité sont les masses populaires, qui doivent s’unir face aux manœuvres des élites régionalistes et tribalistes qui minent l’avenir du Cameroun et qui se servent du mal vivre des Camerounais pour tenter de les diviser, constate la formation.

Le front du boycott a été inauguré en fin de semaine dernière par le Front social démocratique (SDF), le premier parti de l’opposition du pays qui a dénoncé «l’inertie et la nonchalance» du président Biya dans la résolution de la crise anglophone.

Pour son leader, Ni John Fru Ndi, le chef de l’État fait en effet preuve d’une «incapacité à trouver des solutions simples aux problèmes pertinents posés par les syndicats et associations» anglophones, une situation qui «brise les véritables fondements» du Cameroun.

