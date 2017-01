Cameroun – Partenariat : Le LANACOME et le Mincommerce contre les produits frauduleux

Le laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d’expertise a signé une convention avec le ministère du commerce ce vendredi à Yaoundé.

Une collaboration technique existe désormais entre le ministère du commerce et le LANACOME (laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments et d’expertise). Le ministre Luc Magloire ATANGANA et le directeur général du LANACOME, Abondo Rose, ont signé une convention de partenariat ce vendredi 27 janvier à Yaoundé, visant le contrôle à posteriori de la qualité des produits de consommation ayant fait l’objet de saisie par les agents du ministère du commerce et la formation de ces derniers.

Cet acte s’inscrit dans la protection des produits de commerce. La directrice générale du LANACOME a relevé l’énorme travail qui les attend au regard des nombreuses fraudes observées dans les marchés. « Il y a des fraudes partout : dans le riz, les alcools, dans les intrants de planification ou encore ceux qui mettent des étiquettes jus naturels alors que ce n’est pas le cas », par conséquent Rose Abondo s’engage à prendre des dispositions pour prévenir l’entrée des produits frauduleux afin de diminuer les risques sanitaires.

Le patron de l’organe en charge du commerce va mettre en place tous les mécanismes de protection en amont et aval » pour pouvoir contenir ou pourquoi pas éradiquer ce phénomène « . Luc Magloire Mbarga ATANGANA a mis en garde les réfractaires tout en rassurant les populations que le gouvernement « veille sur eux ».

Le LANACOME a pour mission d’assurer le contrôle de la qualité des médicaments et des autres produits de santé. Il assure également le contrôle de la qualité des produits de consommation courante, dans le strict respect de l’impératif de la santé publique.

© CAMERPOST par Alain Ghislain Kanga