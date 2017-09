Cameroun : Du paquet minimum pour les petits de la Maternelle

Afin d’assurer une belle réussite de cette année scolaire, le Maire de la Commune d’arrondissement de Douala Ier, Lengue Malapa, a remis un important stock de fournitures scolaires à six écoles maternelles municipales bilingues. Le point avec CAMERPOST.

Accompagnement

C’est par une journée ensoleillée que Lengue Malapa, ses conseillers municipaux, les présidents des commissions, les chefs services, les coordonnateurs des écoles maternelles et les partenaires de la Fondation Sgmc ont effectué une tournée dans l’arrondissement de Douala Ier mardi le 19 septembre 2017.

Toute cette équipe a été tour à tour dans les écoles maternelles municipales bilingues de Nkongmondo, Deido Groupe I et Groupe II, New-Deido, Grand Moulin et Vallée Bessengué. Procurant à son passage du bonheur tant chez les enseignants que chez les tous petits. Une joie car le paquet minimum remis à chacune de ces écoles est constitué des fournitures pédagogiques, des produits pharmaceutiques, des produits d’entretien, du mobilier scolaire, des outils didactiques auxquels les enseignants ont recours pour la préparation et la présentation des leçons.

A en croire le maire : « nous accompagnons le gouvernement dans sa mission d’éducation et de formation de tous les jours et nous avons une bonne part de notre budget qui est affectée à cet enseignement-là ».

Soutien de la Mairie de Douala Ier

Et de poursuivre : « mais en même temps nous avons profité pour descendre sur le terrain voir les quelques réalisations en cours de la mairie, notamment la construction des ponceaux au niveau de la Vallée Bessengué à Bonamoukouri, un quartier cosmopolite car il comprend les originaires du Noun, de l’Ouest et de Douala. Nous pensons qu’il faut faciliter la mobilité urbaine ».

Une initiative saluée par la communauté éducative des écoles bénéficiaires du paquet minimum et par les habitants de l’arrondissement de Douala Ier. Le moment ainsi choisi a également été l’occasion pour le Maire de saluer le partenariat entre les différentes parties, de remercier le personnel de la mairie et les enseignants pour leur implication et leur accompagnement au bon fonctionnement de l’école.

CAMERPOST par Linda