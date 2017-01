Cameroun : Les orphelins de guerre ont aussi leur journée !

Cinq jours après la Journée mondiale de la paix, on parle des orphelins de guerre. Demain vendredi le 6 janvier 2017, le Cameroun et le monde entier vont avoir une pensée pour cette couche de la population. L’événement revêt une importance non négligeable car ladite journée est d’origine Onusienne et c’est d’ailleurs la convention relative aux droits de l’enfant qui affirme que les droits des enfants doivent être respectés même en période de guerre ou de conflit armé.

A la suite des recherches de CAMERPOST, il est dit que les enfants ne sont pas responsables et ne doivent pas devenir les victimes de la bêtise de leurs parents. Les enfants ont le droit d’être protégés dans toutes les circonstances et de vivre dans un environnement pacifique, même si les adultes n’ont pas été capables de régler leurs conflits de façon intelligente. Au sujet des orphelins de guerre de par le monde, la situation matérielle des orphelins de guerre dans les zones touchées par les conflits reste extrêmement problématique et l’appel aux états pour remédier à cet état de fait toujours aussi nécessaire…

Par ailleurs, il est rapporté qu’une initiative du musée virtuel canadien mérite d’être relayée vu qu’elle trouve sa source dans le sort d’un groupe d’orphelins juifs de la deuxième guerre mondiale qui a émigré au Canada. Cette histoire (vraie) appartient autant au passé qu’au présent et peut constituer un appel et une mise en garde contre l’indifférence et la passivité de ceux qui ne sont pas touchés par ces questions. Dans le même sillage, on parle de très nombreux réfugiés pour cause de guerre dans le monde qui souffrent avec plus de la moitié qui sont des enfants et parmi eux les orphelins qui sont en grand nombre.

