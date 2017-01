Cameroun : Orange rejoint MTN sur les transactions de comptes bancaires à mobiles sur le réseau d’Afriland First Bank

Après MTN Cameroun en 2015, la filiale locale de l’opérateur télécoms Orange vient de se connecter au Mobile Account Connected (MAC), un service lancé en partenariat avec le leader du marché bancaire camerounais, Afriland First Bank.

Grâce à cette offre, il est possible pour les clients d’Afriland First Bank détenteurs de comptes MTN Mobile Money ou Orange Money, de consulter le solde de leurs comptes bancaires sur leurs téléphones portables, et d’effectuer des transactions financières entre leurs comptes bancaire et mobile.

A la faveur de sa connexion au MAC, Orange Cameroun bénéficie désormais de deux réseaux bancaires offrant à ses 2,8 millions d’abonnés au service Orange Money, la possibilité de pouvoir effectuer des transactions de comptes bancaires à comptes mobiles.

L’on se souvient, en effet, que le 9 juillet 2015, la filiale au Cameroun du groupe télécoms français Orange avait déjà signé un partenariat avec Ecobank Cameroun, afin de rendre possible ce type de transaction financière.

Source : © Investir Au Cameroun

Par BRM